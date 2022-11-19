https://crimea.ria.ru/20221119/pushilin-rasskazal-ob-obstanovke-na-linii-fronta-v-dnr-1125444139.html

Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР

Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР

Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T13:57

2022-11-19T13:57

2022-11-19T13:58

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Противник предпринимает все возможные усилия, чтобы удержать их (свои позиции). Но наши подразделения продвигаются по всей линии фронта", – сказал Пушилин.По его словам, в населенном пункте Майорское противник "очень серьезно и настойчиво упирался, но был вынужден отступить". "В Павловке и Угледаре также ежедневно наблюдаются положительные изменения. В Артемовске ситуация сложная, противник бросает дополнительные силы, но улица за улицей город освобождается", – продолжил Пушилин.Накануне в Минобороны РФ сообщили об отражении атак украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html

https://crimea.ria.ru/20221115/v-dnr-soobschili-ob-osvobozhdenii-opytnogo-1125370229.html

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2022

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, специальная военная операция рф на украине