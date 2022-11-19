https://crimea.ria.ru/20221119/pushilin-rasskazal-ob-obstanovke-na-linii-fronta-v-dnr-1125444139.html
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T13:57
2022-11-19T13:57
2022-11-19T13:58
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122984085_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_a08b678eed8b1e7d6c11f54eac5c0300.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Противник предпринимает все возможные усилия, чтобы удержать их (свои позиции). Но наши подразделения продвигаются по всей линии фронта", – сказал Пушилин.По его словам, в населенном пункте Майорское противник "очень серьезно и настойчиво упирался, но был вынужден отступить". "В Павловке и Угледаре также ежедневно наблюдаются положительные изменения. В Артемовске ситуация сложная, противник бросает дополнительные силы, но улица за улицей город освобождается", – продолжил Пушилин.Накануне в Минобороны РФ сообщили об отражении атак украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-dnr-soobschili-ob-osvobozhdenii-opytnogo-1125370229.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122984085_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_22e2cac37c4e207c0eb8e8f5b684eb91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, специальная военная операция рф на украине
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
Врио ДНР Пушилин заявил о продвижении российских военных по всей линии фронта
13:57 19.11.2022 (обновлено: 13:58 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Противник предпринимает все возможные усилия, чтобы удержать их (свои позиции). Но наши подразделения продвигаются по всей линии фронта", – сказал Пушилин.
По его словам, в населенном пункте Майорское противник "очень серьезно и настойчиво упирался, но был вынужден отступить".
"В Павловке и Угледаре также ежедневно наблюдаются положительные изменения. В Артемовске ситуация сложная, противник бросает дополнительные силы, но улица за улицей город освобождается", – продолжил Пушилин.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об отражении
атак украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине.