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Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T13:57
2022-11-19T13:58
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Противник предпринимает все возможные усилия, чтобы удержать их (свои позиции). Но наши подразделения продвигаются по всей линии фронта", – сказал Пушилин.По его словам, в населенном пункте Майорское противник "очень серьезно и настойчиво упирался, но был вынужден отступить". "В Павловке и Угледаре также ежедневно наблюдаются положительные изменения. В Артемовске ситуация сложная, противник бросает дополнительные силы, но улица за улицей город освобождается", – продолжил Пушилин.Накануне в Минобороны РФ сообщили об отражении атак украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, специальная военная операция рф на украине
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР

Врио ДНР Пушилин заявил о продвижении российских военных по всей линии фронта

13:57 19.11.2022 (обновлено: 13:58 19.11.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Противник предпринимает все возможные усилия, чтобы удержать их (свои позиции). Но наши подразделения продвигаются по всей линии фронта", – сказал Пушилин.
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По его словам, в населенном пункте Майорское противник "очень серьезно и настойчиво упирался, но был вынужден отступить".
"В Павловке и Угледаре также ежедневно наблюдаются положительные изменения. В Артемовске ситуация сложная, противник бросает дополнительные силы, но улица за улицей город освобождается", – продолжил Пушилин.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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