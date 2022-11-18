https://crimea.ria.ru/20221118/armiya-rossii-otbila-vse-ataki-ukrainskikh-boevikov-za-sutki-1125434359.html
Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки
Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки
Вооруженные силы России отразили атаки украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T14:59
2022-11-18T14:59
2022-11-18T14:59
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаки украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Так, противник пытался провести контратаку вблизи села Опытное, которое недавно перешло под контроль российских военных. Чтобы остановить продвижение наших войск украинские боевики атаковали в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР.В оборонном ведомстве также сообщили, что противник был отбит и на Купянском направлении. Сорваны попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. По информации Минобороны, там было уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР."В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", — сообщили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-dnr-soobschili-ob-osvobozhdenii-opytnogo-1125370229.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки
Российские войска отбили попытку наступления украинских боевиков в Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаки украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
Так, противник пытался провести контратаку вблизи села Опытное, которое недавно перешло под контроль российских военных. Чтобы остановить продвижение наших войск украинские боевики атаковали в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР.
"Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей", — доложили в министерстве.
В оборонном ведомстве также сообщили, что противник был отбит и на Купянском направлении. Сорваны попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. По информации Минобороны, там было уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.
На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР.
"В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", — сообщили в ведомстве.