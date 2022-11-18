https://crimea.ria.ru/20221118/armiya-rossii-otbila-vse-ataki-ukrainskikh-boevikov-za-sutki-1125434359.html

Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки

Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки

Вооруженные силы России отразили атаки украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T14:59

2022-11-18T14:59

2022-11-18T14:59

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаки украинских боевиков на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Так, противник пытался провести контратаку вблизи села Опытное, которое недавно перешло под контроль российских военных. Чтобы остановить продвижение наших войск украинские боевики атаковали в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР.В оборонном ведомстве также сообщили, что противник был отбит и на Купянском направлении. Сорваны попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. По информации Минобороны, там было уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР."В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", — сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-dnr-soobschili-ob-osvobozhdenii-opytnogo-1125370229.html

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)