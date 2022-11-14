Главные события и заявления дня: 14 ноября
Главные события и заявления понедельника, 14 ноября
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР и взяли под полный контроль Павловку. "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов. ВСУ трижды за день атаковали Курскую область. В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона. В Севастополе на побережье обнаружили труп дельфина, возможно из дельфинария Flipper. В Генассамблее ООН проголосовали за возмещение ущерба Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи ВС РФ в зоне СВО
Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР, противник понес большие потери в живой силе и технике, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Кроме того, село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.
Энергетический коллапс на Украине
Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго". В этих регионах действуют отключения электроэнергии, которые продлятся не меньше недели.
Атаки ВСУ на Курскую область
В понедельник украинские войска трижды наносили удары по населенным пунктам Курской области. В частности, боевики обстреляли село Попово-Лежачи, есть повреждения домов и транспорта. Также под огнем оказался поселок Теткино, прилеты зафиксированы в районе спиртзавода, мелькомбината и сахарного завода, где оказалось разрушено оборудование. В Суджанском районе взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости.
Безопасность Крыма
Отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове, заявил в понедельник председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Это заставляет нас еще раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом спикер крымского парламента подчеркнул, что стратегически отход российских войск из Херсона ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову. Крым сегодня мирный и стабильный регион, поводов для панических настроений нет, заверил он.
"Возмещение ущерба": резолюция ГА ООН
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для "возмещения ущерба" Украине. Спецсессия состоялась в понедельник по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.
РФ выступила против такого решения. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад хочет использовать российские активы для финансирования своих поставок оружия Киеву и погашения украинских долгов за уже переданные вооружения. Он подчеркнул, что решение усилит напряженность в мире.
Ряд стран проголосовали против или воздержались, аргументировав такую позицию несовершенством юридической базы, а также несправедливостью по отношению к странам, претендующим на компенсации понесенного урона из-за действий Запада, но не получающим таких компенсаций.
Гибель дельфина
В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп дельфина – специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить его принадлежность к дельфинарию Flipper, откуда животные были выброшены в море 2 ноября. Бывший тренер животных была уверена: это одна из пропавших афалин, Зоя.
Однако позже губернатор города сообщил, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип. Поэтому идентифицировать - Зоя это или нет, на данный момент невозможно.