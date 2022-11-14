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Главные события и заявления дня: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Главные события и заявления дня: 14 ноября
Главные события и заявления дня: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Главные события и заявления дня: 14 ноября
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР и взяли под полный контроль Павловку. "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T22:33
2022-11-14T22:26
главное за день
крым
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
владимир константинов
курская область
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР и взяли под полный контроль Павловку. "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов. ВСУ трижды за день атаковали Курскую область. В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона. В Севастополе на побережье обнаружили труп дельфина, возможно из дельфинария Flipper. В Генассамблее ООН проголосовали за возмещение ущерба Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи ВС РФ в зоне СВОВооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР, противник понес большие потери в живой силе и технике, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Кроме того, село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.Энергетический коллапс на УкраинеОдин из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго". В этих регионах действуют отключения электроэнергии, которые продлятся не меньше недели.Атаки ВСУ на Курскую областьВ понедельник украинские войска трижды наносили удары по населенным пунктам Курской области. В частности, боевики обстреляли село Попово-Лежачи, есть повреждения домов и транспорта. Также под огнем оказался поселок Теткино, прилеты зафиксированы в районе спиртзавода, мелькомбината и сахарного завода, где оказалось разрушено оборудование. В Суджанском районе взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости.Безопасность КрымаОтход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове, заявил в понедельник председатель парламента республики Владимир Константинов."Это заставляет нас еще раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры", - написал Константинов в своем Telegram-канале.При этом спикер крымского парламента подчеркнул, что стратегически отход российских войск из Херсона ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову. Крым сегодня мирный и стабильный регион, поводов для панических настроений нет, заверил он."Возмещение ущерба": резолюция ГА ООНГенассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для "возмещения ущерба" Украине. Спецсессия состоялась в понедельник по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. РФ выступила против такого решения. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад хочет использовать российские активы для финансирования своих поставок оружия Киеву и погашения украинских долгов за уже переданные вооружения. Он подчеркнул, что решение усилит напряженность в мире. Ряд стран проголосовали против или воздержались, аргументировав такую позицию несовершенством юридической базы, а также несправедливостью по отношению к странам, претендующим на компенсации понесенного урона из-за действий Запада, но не получающим таких компенсаций.Гибель дельфинаВ Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп дельфина – специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить его принадлежность к дельфинарию Flipper, откуда животные были выброшены в море 2 ноября. Бывший тренер животных была уверена: это одна из пропавших афалин, Зоя.Однако позже губернатор города сообщил, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип. Поэтому идентифицировать - Зоя это или нет, на данный момент невозможно.
https://crimea.ria.ru/20221114/peskov-podtverdil-peregovory-rossii-i-ssha-v-ankare-1125368398.html
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главное за день, крым, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, владимир константинов, курская область, специальная военная операция рф на украине, украина
Главные события и заявления дня: 14 ноября

Главные события и заявления понедельника, 14 ноября

22:33 14.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР и взяли под полный контроль Павловку. "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов. ВСУ трижды за день атаковали Курскую область. В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона. В Севастополе на побережье обнаружили труп дельфина, возможно из дельфинария Flipper. В Генассамблее ООН проголосовали за возмещение ущерба Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР, противник понес большие потери в живой силе и технике, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Кроме того, село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.

Энергетический коллапс на Украине

Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго". В этих регионах действуют отключения электроэнергии, которые продлятся не меньше недели.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Атаки ВСУ на Курскую область

В понедельник украинские войска трижды наносили удары по населенным пунктам Курской области. В частности, боевики обстреляли село Попово-Лежачи, есть повреждения домов и транспорта. Также под огнем оказался поселок Теткино, прилеты зафиксированы в районе спиртзавода, мелькомбината и сахарного завода, где оказалось разрушено оборудование. В Суджанском районе взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости.

Безопасность Крыма

Отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове, заявил в понедельник председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Это заставляет нас еще раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом спикер крымского парламента подчеркнул, что стратегически отход российских войск из Херсона ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову. Крым сегодня мирный и стабильный регион, поводов для панических настроений нет, заверил он.
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"Возмещение ущерба": резолюция ГА ООН

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для "возмещения ущерба" Украине. Спецсессия состоялась в понедельник по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.
РФ выступила против такого решения. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад хочет использовать российские активы для финансирования своих поставок оружия Киеву и погашения украинских долгов за уже переданные вооружения. Он подчеркнул, что решение усилит напряженность в мире.
Ряд стран проголосовали против или воздержались, аргументировав такую позицию несовершенством юридической базы, а также несправедливостью по отношению к странам, претендующим на компенсации понесенного урона из-за действий Запада, но не получающим таких компенсаций.

Гибель дельфина

В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп дельфина – специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить его принадлежность к дельфинарию Flipper, откуда животные были выброшены в море 2 ноября. Бывший тренер животных была уверена: это одна из пропавших афалин, Зоя.
Однако позже губернатор города сообщил, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип. Поэтому идентифицировать - Зоя это или нет, на данный момент невозможно.
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Заголовок открываемого материала
22:33Главные события и заявления дня: 14 ноября
22:14Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву
21:52Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать
21:41Почему выплаты работающим пенсионерам не будут индексировать
21:13Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
21:08Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре
20:49В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лосося
20:31Киев и треть Украины остались без света на неделю -"Укрэнерго"
20:04В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону
19:37Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео
19:02Шлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналом
18:42Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%
18:32В Совфеде предложили лишать гражданства за дезертирство и сдачу в плен
18:22Крым и Запорожская область восстановили почтовое сообщение
18:08Севастополец с топором вышел на коммунальщиков
17:54"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина
17:27Путин подписал указ о службе по призыву для иностранцев
17:20Третья атака: ВСУ с дрона сбросили бомбу на жилой дом в Курской области
17:06Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
16:39Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов
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