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"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов
"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов - РИА Новости Крым, 14.11.2022
"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов
Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение ряда областей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T09:11
2022-11-14T09:11
украина
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение ряда областей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго"."На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — говорится в Telegram-канале компании."Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения и она постепенно восстанавливается силами "Укрэнерго" и других энергетических компаний", — проинформировал председатель правления компании Владимир Кудрицкий.По данным компании, в понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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РИА Новости Крым
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украина, экономика, специальная военная операция рф на украине
"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов

Укрэнерго": поврежден один из ключевых энергообъектов, ситуация сложная

09:11 14.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение ряда областей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".
"На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — говорится в Telegram-канале компании.
На данный момент самая тяжелая обстановка с энергообеспечением в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В этих регионах действуют плановые и аварийные отключения.
"Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения и она постепенно восстанавливается силами "Укрэнерго" и других энергетических компаний", — проинформировал председатель правления компании Владимир Кудрицкий.
По данным компании, в понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.
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ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
 
УкраинаЭкономикаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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