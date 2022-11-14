https://crimea.ria.ru/20221114/ukrenergo-zayavilo-o-povrezhdenii-odnogo-iz-klyuchevykh-energoobektov-1125354956.html

"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов

"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов - РИА Новости Крым, 14.11.2022

"Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов

Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение ряда областей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T09:11

2022-11-14T09:11

2022-11-14T09:11

украина

экономика

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7954cc03d6556a9301ee52abf1c9d898.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один из главных объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на прошлой неделе, в результате чего ограничено снабжение ряда областей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго"."На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — говорится в Telegram-канале компании."Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения и она постепенно восстанавливается силами "Укрэнерго" и других энергетических компаний", — проинформировал председатель правления компании Владимир Кудрицкий.По данным компании, в понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221113/na-ukraine-pri-uchastii-ssha-postroyat-modulnyy-yadernyy-reaktor-1125348996.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, специальная военная операция рф на украине