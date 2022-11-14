https://crimea.ria.ru/20221114/ataka-na-kurskuyu-oblast-zafiksirovano-24-prileta-so-storony-vsu-1125355589.html

Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ

Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Курской области, есть повреждения домов и транспорта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T10:42

2022-11-14T10:42

2022-11-14T10:49

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Курской области, есть повреждения домов и транспорта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также поврежден частный легковой автомобиль и расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла.В выходные Курская область также подверглась атаке ВСУ - украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС. В результате повреждено оказалось оборудование, часть населенных пунктов временно остались без света.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

курская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине