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Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ
Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Курской области, есть повреждения домов и транспорта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T10:42
2022-11-14T10:49
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Курской области, есть повреждения домов и транспорта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также поврежден частный легковой автомобиль и расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла.В выходные Курская область также подверглась атаке ВСУ - украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС. В результате повреждено оказалось оборудование, часть населенных пунктов временно остались без света.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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РИА Новости Крым
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ села в Курской области есть разрушения

10:42 14.11.2022 (обновлено: 10:49 14.11.2022)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаОбстрел в Попово-Лежачах
Обстрел в Попово-Лежачах
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Курской области, есть повреждения домов и транспорта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утро в Глушковском районе началось с обстрела ВСУ: 24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем к поселку Теткино. Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские", - написал он в своем Telegram-канале.
Также поврежден частный легковой автомобиль и расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла.
В выходные Курская область также подверглась атаке ВСУ - украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС. В результате повреждено оказалось оборудование, часть населенных пунктов временно остались без света.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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