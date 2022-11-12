https://crimea.ria.ru/20221112/ukrainskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-podstantsiyu-res-v-kurskoy-oblasti-1125344343.html
Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
Украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, есть незначительные повреждения оборудования. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T16:13
2022-11-12T16:13
2022-11-12T16:15
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, есть незначительные повреждения оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже работают на месте, в ближайшее время энергоснабжение обещают восстановить.8 ноября ВСУ также предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС. В результате атаки были зафиксированы повреждения, которые никак не повлияли на подачу электроэнергии населению.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221112/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh--mo-1125344048.html
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на подстанцию в Курской области, есть повреждения
16:13 12.11.2022 (обновлено: 16:15 12.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, есть незначительные повреждения оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена", - написал он в своем Telegram-канале.
Ремонтные бригады уже работают на месте, в ближайшее время энергоснабжение обещают восстановить.
8 ноября ВСУ также предприняли попытку сбросить самодельную бомбу
на подстанцию Глушковской РЭС. В результате атаки были зафиксированы повреждения, которые никак не повлияли на подачу электроэнергии населению.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.