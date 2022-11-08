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Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти
Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти
Вооруженные силы Украины предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:27
2022-11-08T17:27
курская область
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.В начале ноября губернатор региона сообщал что трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево.
курская область
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РИА Новости Крым
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курская область, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти

Украинский дрон с самодельным взрывным устройством атаковал Глушковскую РЭС

17:27 08.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло", — написал он в своем Telegram-канале.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
В начале ноября губернатор региона сообщал что трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево.
Курская областьПроисшествияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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