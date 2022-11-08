https://crimea.ria.ru/20221108/ukrainskiy-dron-atakoval-glushkovskuyu-res--vlasti-1125283300.html

Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти

Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти

Вооруженные силы Украины предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T17:27

2022-11-08T17:27

2022-11-08T17:27

курская область

происшествия

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.В начале ноября губернатор региона сообщал что трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево.

курская область

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины)