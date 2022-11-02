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Трое детей и взрослые пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Трое детей и взрослые пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Трое детей и взрослые пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:19
2022-11-02T15:19
2022-11-02T15:40
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Повреждены несколько домов, а также продуктовый магазин. Обход территории и оценка разрушений продолжаются."Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению", - добавил Старовойт.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Повреждены несколько домов, а также продуктовый магазин. Обход территории и оценка разрушений продолжаются.
"Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению", - добавил Старовойт.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.