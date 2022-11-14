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ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе
ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе - РИА Новости Крым, 14.11.2022
ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли приграничные села Курской области, в результате атаки поврежден сахарный завод. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T13:46
2022-11-14T13:46
курская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли приграничные села Курской области, в результате атаки поврежден сахарный завод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, перебита газовая труба, а на территории предприятий найдены неразорвавшиеся снаряды. После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела.Ранее в понедельник Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи Курской области. Зафиксированы 24 прилета, в результате которых повреждены дома, транспорт и гаражи. Люди не пострадали.
https://crimea.ria.ru/20221114/ataka-na-kurskuyu-oblast-zafiksirovano-24-prileta-so-storony-vsu-1125355589.html
курская область
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курская область, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия
ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе

В результате обстрела ВСУ поврежден сахарный завод в Курской области

13:46 14.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли приграничные села Курской области, в результате атаки поврежден сахарный завод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет. Повреждено здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, перебита газовая труба, а на территории предприятий найдены неразорвавшиеся снаряды. После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела.
Ранее в понедельник Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи Курской области. Зафиксированы 24 прилета, в результате которых повреждены дома, транспорт и гаражи. Люди не пострадали.
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Атака на Курскую область: зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПроисшествия
 
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