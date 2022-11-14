https://crimea.ria.ru/20221114/vsu-opyat-obstrelyali-kurskuyu-oblast-razrusheniya-na-sakharnom-zavode-1125359031.html

ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе

ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе - РИА Новости Крым, 14.11.2022

ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе

Украинские войска второй раз за сутки обстреляли приграничные села Курской области, в результате атаки поврежден сахарный завод. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T13:46

2022-11-14T13:46

2022-11-14T13:46

курская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли приграничные села Курской области, в результате атаки поврежден сахарный завод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, перебита газовая труба, а на территории предприятий найдены неразорвавшиеся снаряды. После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела.Ранее в понедельник Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи Курской области. Зафиксированы 24 прилета, в результате которых повреждены дома, транспорт и гаражи. Люди не пострадали.

https://crimea.ria.ru/20221114/ataka-na-kurskuyu-oblast-zafiksirovano-24-prileta-so-storony-vsu-1125355589.html

курская область

украина

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курская область, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия