https://crimea.ria.ru/20221031/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-31-oktyabrya-1125181360.html

Главные события и заявления дня: 31 октября

Главные события и заявления дня: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Главные события и заявления дня: 31 октября

ВС РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики.Подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям. Украинские... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T22:01

2022-10-31T22:01

2022-10-31T22:01

главное за день

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3a36bd30a792db08dd637e68b366101d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики.Подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям. Украинские боевики продолжили наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры новых регионов РФ. В России завершилась частичная мобилизация. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках "зерновой сделки" без участия РФ. В Крыму национализируют крупные предприятия, собственники которых выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по украинским объектам энергетикиВ ходе специальной военной операции за минувшие сутки вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны. В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения. Кроме того, из-за повреждения энергообъекта без воды остались 80% абонентов в Киеве. Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба заявил, что жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической.Успехи ВС РФ в зоне СВОВ ходе специальной военной операции подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям - Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском, отбросив противника на исходные позиции, уничтожив более 240 украинских военнослужащих и десятки единиц спецтехники. Активные действия российской армии также продолжаются на Донецком направлении. На Купянской линии ВС РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, два формирования иностранных наемников в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской Народной Республики.Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктурыВСУ продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры новых российских регионов. Так, в выходные украинские войска нанесли ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне, а также по находящейся под ним барже. Есть один пострадавший.В понедельник ранним утром ВСУ обстреляли из HIMARS город Алчевск Луганской Народной Республики. В частности ракетные удары пришлись по зданию гостиницы "Металлург", под завалами остались люди. Также повреждено 7 многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.Завершение частичной мобилизации в РоссииВсе связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Зерновая сделкаДелегации Украины, Турции и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы". Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки после того, как киевский режим с помощью беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития, политолога Игоря Шатрова, Россия не будет топить корабли с зерном, проход которых согласовали Турция, Украина и ООН после выхода Москвы из зерновой сделки, а просто не будет участвовать в их сопровождении.В свою очередь, политолог Марат Баширов считает, что движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая контролирует обозначенный морской коридор. При этом, на борту судов кроме указанного груза могут оказаться и украинские военные.Тем временем министр сельского хозяйства Франции Марк Фено в понедельник объявил, что страна совместно с коллегами из ЕС прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна из Украины в качестве альтернативы зерновому коридору в Черном море в связи с приостановкой участия России в международной "продуктовой сделке".Национализация в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник заявил о национализации крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим. "Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут. Позиция принципиальна и является нашей общей", –заявил Аксенов.Речь идет об имуществе организаций ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны + Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел + Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта+ Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти.

https://crimea.ria.ru/20221031/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-dva-obvinyaemykh-ostalis-v-sizo-1125179397.html

https://crimea.ria.ru/20221031/chto-znachit-dlya-rossii-pobeda-luly-da-silvy-v-brazilii--eksperty-1125180929.html

https://crimea.ria.ru/20221031/ekspert-obyasnila-prichiny-novogo-levogo-povorota-v-latinskoy-amerike-1125181235.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество