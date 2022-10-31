https://crimea.ria.ru/20221031/zernovaya-provokatsiya-pochemu-stsk-prinyal-reshenie-bez-rossii-1125170912.html

"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России

"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России - РИА Новости Крым, 31.10.2022

"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России

Движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:47

2022-10-31T11:47

2022-10-31T11:47

экономика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая контролирует обозначенный морской коридор. При этом, на борту судов кроме указанного груза могут оказаться и украинские военные, предположил политолог Марат Баширов, комментируя заявление Совместного координационного центра (СЦК) по данному вопросу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре".В результате Россия приостановила участие в зерновой сделке.В ответ Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море.Он отметил, что это приведет к тому, что суда могут выйти из Одессы и дойти до обозначенного морского коридора. Но контроль за ним осуществляет Россия, поэтому если Украина выпустит грузовые суда — это будет считаться очередной провокацией. При этом, по мнению Баширова, есть надежда, что участвовать в такой провокации не согласятся сами владельцы судов.Политолог также подчеркнул, что в случае выхода судов в Черное море, руководству РФ придется принимать непростые решения.В свою очередь, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в понедельник заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна.

https://crimea.ria.ru/20221031/vyvoz-zerna-v-obkhod-rossii-kak-mozhet-otreagirovat-moskva-1125170617.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

экономика, специальная военная операция рф на украине