https://crimea.ria.ru/20221031/zernovaya-provokatsiya-pochemu-stsk-prinyal-reshenie-bez-rossii-1125170912.html
"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России
"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России - РИА Новости Крым, 31.10.2022
"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России
Движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T11:47
2022-10-31T11:47
2022-10-31T11:47
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая контролирует обозначенный морской коридор. При этом, на борту судов кроме указанного груза могут оказаться и украинские военные, предположил политолог Марат Баширов, комментируя заявление Совместного координационного центра (СЦК) по данному вопросу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре".В результате Россия приостановила участие в зерновой сделке.В ответ Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море.Он отметил, что это приведет к тому, что суда могут выйти из Одессы и дойти до обозначенного морского коридора. Но контроль за ним осуществляет Россия, поэтому если Украина выпустит грузовые суда — это будет считаться очередной провокацией. При этом, по мнению Баширова, есть надежда, что участвовать в такой провокации не согласятся сами владельцы судов.Политолог также подчеркнул, что в случае выхода судов в Черное море, руководству РФ придется принимать непростые решения.В свою очередь, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в понедельник заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна.
https://crimea.ria.ru/20221031/vyvoz-zerna-v-obkhod-rossii-kak-mozhet-otreagirovat-moskva-1125170617.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
экономика, специальная военная операция рф на украине
"Зерновая провокация": почему СЦК принял решение без России
Почему решение СЦК по "зерновой сделке" похоже на провокацию — мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая контролирует обозначенный морской коридор. При этом, на борту судов кроме указанного груза могут оказаться и украинские военные, предположил политолог Марат Баширов, комментируя заявление Совместного координационного центра (СЦК) по данному вопросу.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.
По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре"
.
В ответ Киев, Анкара и ООН согласовали движение
16 судов в Черном море.
"По "зерновой сделке" есть два договора, и это ключевое. Когда СЦК говорит, что согласовал выход 16 судов, это все в рамках соглашения между Украиной, Турцией и ООН. Но там есть второй ключ — договор между Россией, Турцией и ООН. И по этому договору согласования нет", — пояснил политолог.
Он отметил, что это приведет к тому, что суда могут выйти из Одессы и дойти до обозначенного морского коридора. Но контроль за ним осуществляет Россия, поэтому если Украина выпустит грузовые суда — это будет считаться очередной провокацией. При этом, по мнению Баширова, есть надежда, что участвовать в такой провокации не согласятся сами владельцы судов.
"Нужно понимать, что большинство судов не украинские, у них другие владельцы, которые и будут в конечном итоге принимать решение — рисковать или нет. И что-то мне подсказывает, что только под огромным давлением они согласятся рисковать своим имуществом, судами и тем более экипажем. Они нашу позицию знают", — предположил эксперт.
Политолог также подчеркнул, что в случае выхода судов в Черное море, руководству РФ придется принимать непростые решения.
"Что делать, если суда все же выйдут из Одессы, в этом случае решение конечно за руководством нашей страны. Но, с моей точки зрения, нужно останавливать эти суда. Нужно быть готовым к тому, что на этих судах могут оказаться и военнослужащие вооруженных сил Украины, которые будут препятствовать досмотру груза. Ситуация достаточно критическая. Элемент провокации здесь есть. Посмотрим, как будут действовать власти", — заключил Баширов.
В свою очередь, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в понедельник заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна
.