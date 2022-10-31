https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ostalsya-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-energoobekta-1125172763.html
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T13:32
2022-10-31T13:32
2022-10-31T13:32
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.Кроме того, по словам главы города, без света остались 350 тысяч киевских абонентов, энергетики пытаются восстановить подачу электричества.Ранее в понедельник по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221031/po-vsey-ukraine-vvodyat-ekstrennye-otklyucheniya-elektroenergii-1125169998.html
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, специальная военная операция рф на украине
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
Кличко: 80% потребителей украинской столицы остались без воды