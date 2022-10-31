https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ostalsya-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-energoobekta-1125172763.html

Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта

Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта

80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T13:32

2022-10-31T13:32

2022-10-31T13:32

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/08/1114690868_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_4c599d61ed99a3f49b39cc933c5f59f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.Кроме того, по словам главы города, без света остались 350 тысяч киевских абонентов, энергетики пытаются восстановить подачу электричества.Ранее в понедельник по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221031/po-vsey-ukraine-vvodyat-ekstrennye-otklyucheniya-elektroenergii-1125169998.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине