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Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T13:32
2022-10-31T13:32
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.Кроме того, по словам главы города, без света остались 350 тысяч киевских абонентов, энергетики пытаются восстановить подачу электричества.Ранее в понедельник по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221031/po-vsey-ukraine-vvodyat-ekstrennye-otklyucheniya-elektroenergii-1125169998.html
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украина, специальная военная операция рф на украине
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта

Кличко: 80% потребителей украинской столицы остались без воды

13:32 31.10.2022
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 80% потребителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Специалисты водоканала работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу водопроводных станций. Сейчас из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей Киева остаются без воды", - написал Кличко и рекомендовал киевлянам сделать запасы воды в бюветах и точках продаж.

Кроме того, по словам главы города, без света остались 350 тысяч киевских абонентов, энергетики пытаются восстановить подачу электричества.
Ранее в понедельник по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры.
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
11:13
По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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