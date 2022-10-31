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Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины
Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины
Франция совместно с коллегами из ЕС прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна из Украины в качестве альтернативы зерновому коридору в Черном море в... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:34
экономика
франция
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Франция совместно с коллегами из ЕС прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна из Украины в качестве альтернативы зерновому коридору в Черном море в связи с приостановкой участия России в международной "продуктовой сделке". Об этом в эфире радиостанции RMC заявил министр сельского хозяйства страны Марк Фено, его цитирует РИА Новости.По его словам, выход РФ из "продуктовой сделки" не отразится на Франции, а повлияет на страны третьего мира. Ранее глава французского МИД Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть свое решение, чреватое "тяжелыми последствиями".Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента.В ООН тут же призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих зерновой сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство России "возобновить участие в инициативе". Президент США Джо Байден назвал решение РФ "возмутительным" и спрогнозировал из-за него голод в мире.В ответ замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет лишь после того, как станут известны все обстоятельства террористической атаки в Севастополе. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал Западу воспользоваться для вывоза зерна из Украины теми же самыми коридорами, которыми США и ЕС поставляют сюда вооружение для украинской армии.Он также напомнил, что половина сухогрузов в рамках "продуктовой сделки" уходила в развитые страны ЕС, а нуждающиеся государства – Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан – едва ли получали 3% от поставок.31 октября стало известно, что Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы". Мнение о том, как будет реагировать Москва в случае, если вывоз зерна начнут организовывать без ее участия, высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
https://crimea.ria.ru/20221031/zernovaya-provokatsiya-pochemu-stsk-prinyal-reshenie-bez-rossii-1125170912.html
https://crimea.ria.ru/20221031/vyvoz-zerna-v-obkhod-rossii-kak-mozhet-otreagirovat-moskva-1125170617.html
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экономика, франция, российская федерация (россия, рф), украина
Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины

Глава Минсельхоза Франции Фено: мы в ЕС ищем сухопутный маршрут для зерна из Украины

12:34 31.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Франция совместно с коллегами из ЕС прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна из Украины в качестве альтернативы зерновому коридору в Черном море в связи с приостановкой участия России в международной "продуктовой сделке". Об этом в эфире радиостанции RMC заявил министр сельского хозяйства страны Марк Фено, его цитирует РИА Новости.
"В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле <...> в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", – сказал Фено.
По его словам, выход РФ из "продуктовой сделки" не отразится на Франции, а повлияет на страны третьего мира. Ранее глава французского МИД Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть свое решение, чреватое "тяжелыми последствиями".
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента.
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В ООН тут же призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих зерновой сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство России "возобновить участие в инициативе". Президент США Джо Байден назвал решение РФ "возмутительным" и спрогнозировал из-за него голод в мире.
В ответ замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет лишь после того, как станут известны все обстоятельства террористической атаки в Севастополе. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал Западу воспользоваться для вывоза зерна из Украины теми же самыми коридорами, которыми США и ЕС поставляют сюда вооружение для украинской армии.
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Он также напомнил, что половина сухогрузов в рамках "продуктовой сделки" уходила в развитые страны ЕС, а нуждающиеся государства – Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан – едва ли получали 3% от поставок.
31 октября стало известно, что Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы".
Мнение о том, как будет реагировать Москва в случае, если вывоз зерна начнут организовывать без ее участия, высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
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Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке
ЭкономикаФранцияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Украина
 
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