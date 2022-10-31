Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины
Глава Минсельхоза Франции Фено: мы в ЕС ищем сухопутный маршрут для зерна из Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Франция совместно с коллегами из ЕС прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна из Украины в качестве альтернативы зерновому коридору в Черном море в связи с приостановкой участия России в международной "продуктовой сделке". Об этом в эфире радиостанции RMC заявил министр сельского хозяйства страны Марк Фено, его цитирует РИА Новости.
"В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле <...> в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", – сказал Фено.
По его словам, выход РФ из "продуктовой сделки" не отразится на Франции, а повлияет на страны третьего мира. Ранее глава французского МИД Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть свое решение, чреватое "тяжелыми последствиями".
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента.
В ООН тут же призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих зерновой сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство России "возобновить участие в инициативе". Президент США Джо Байден назвал решение РФ "возмутительным" и спрогнозировал из-за него голод в мире.
В ответ замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет лишь после того, как станут известны все обстоятельства террористической атаки в Севастополе. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал Западу воспользоваться для вывоза зерна из Украины теми же самыми коридорами, которыми США и ЕС поставляют сюда вооружение для украинской армии.
Он также напомнил, что половина сухогрузов в рамках "продуктовой сделки" уходила в развитые страны ЕС, а нуждающиеся государства – Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан – едва ли получали 3% от поставок.
31 октября стало известно, что Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы".
Мнение о том, как будет реагировать Москва в случае, если вывоз зерна начнут организовывать без ее участия, высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.