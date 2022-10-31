https://crimea.ria.ru/20221031/vyvoz-zerna-v-obkhod-rossii-kak-mozhet-otreagirovat-moskva-1125170617.html

Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва

Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва

Россия не будет топить корабли с зерном, проход которых согласовали Турция, Украина и ООН после выхода Москвы из зерновой сделки, а просто не будет участвовать... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:31

2022-10-31T11:31

2022-10-31T11:31

экономика

в мире

украина

российская федерация (россия, рф)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/28/1115812811_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_6393a3f826a63e04ec1945eb91ce4bd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россия не будет топить корабли с зерном, проход которых согласовали Турция, Украина и ООН после выхода Москвы из зерновой сделки, а просто не будет участвовать в их сопровождении, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.В воскресенье из украинских портов в рамках сделки вышли шесть кораблей, они пока не вошли в гуманитарный коридор. Они направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.Эксперт также обратил внимание на вчерашнее сообщение Анкары о том, что поскольку РФ вышла из сделки, проход этих кораблей с зерном пока задерживается."Думаю, что это конструктивная позиция Турции. Теперь пускай великий миротворец Реджеп Тайип Эрдоган, говорю без иронии, успокаивает Киев и Запад и выводит эту ситуацию из тупика", – полагает Шатров.Российская сторона заявила о приостановке участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после того, как киевский режим с помощью беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.

https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-mozhet-polnostyu-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovom-rynke-1125169040.html

https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ankara-i-oon-soglasovali-dvizhenie-16-sudov-v-chernom-more-1125167574.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, российская федерация (россия, рф), оон