https://crimea.ria.ru/20221031/vyvoz-zerna-v-obkhod-rossii-kak-mozhet-otreagirovat-moskva-1125170617.html
Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва
Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва
Россия не будет топить корабли с зерном, проход которых согласовали Турция, Украина и ООН после выхода Москвы из зерновой сделки, а просто не будет участвовать... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T11:31
2022-10-31T11:31
2022-10-31T11:31
экономика
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россия не будет топить корабли с зерном, проход которых согласовали Турция, Украина и ООН после выхода Москвы из зерновой сделки, а просто не будет участвовать в их сопровождении, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.В воскресенье из украинских портов в рамках сделки вышли шесть кораблей, они пока не вошли в гуманитарный коридор. Они направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.Эксперт также обратил внимание на вчерашнее сообщение Анкары о том, что поскольку РФ вышла из сделки, проход этих кораблей с зерном пока задерживается."Думаю, что это конструктивная позиция Турции. Теперь пускай великий миротворец Реджеп Тайип Эрдоган, говорю без иронии, успокаивает Киев и Запад и выводит эту ситуацию из тупика", – полагает Шатров.Российская сторона заявила о приостановке участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после того, как киевский режим с помощью беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-mozhet-polnostyu-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovom-rynke-1125169040.html
https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ankara-i-oon-soglasovali-dvizhenie-16-sudov-v-chernom-more-1125167574.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экономика, в мире, украина, российская федерация (россия, рф), оон
Вывоз зерна в обход России: как может отреагировать Москва
Политолог Шатров: РФ не будет топить корабли, проход которых согласовали Турция и Украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым.
Россия не будет топить корабли с зерном, проход которых согласовали Турция, Украина и ООН после выхода Москвы из зерновой сделки, а просто не будет участвовать в их сопровождении, считает
руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.
В воскресенье из украинских портов в рамках сделки вышли шесть кораблей, они пока не вошли в гуманитарный коридор. Они направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.
"Многие сейчас поняли наше решение так, что мы сейчас начнем топить суда с зерном. Конечно, мы этого делать не станем. Мы просто не будем участвовать в проводке этих судов. Россия никогда не препятствовала проходу судов, мы просто обеспечивали их безопасность. А что произойдет с этими кораблями теперь на этом пути? Ну, мы не допустим иностранные суда в зону нашего контроля, даже турецкие, а какие там мины или какие-то другие неприятности их ждут – это уже не наши проблемы", – сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт также обратил внимание на вчерашнее сообщение Анкары о том, что поскольку РФ вышла из сделки, проход этих кораблей с зерном пока задерживается.
"Думаю, что это конструктивная позиция Турции. Теперь пускай великий миротворец Реджеп Тайип Эрдоган, говорю без иронии, успокаивает Киев и Запад и выводит эту ситуацию из тупика", – полагает Шатров.
Российская сторона заявила о приостановке участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после того, как киевский режим с помощью беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.