https://crimea.ria.ru/20221030/v-sovfede-ukazali-zapadu-alternativnyy-put-k-ukrainskomu-zernu-1125159044.html

В Совфеде указали Западу альтернативный путь к украинскому зерну

В Совфеде указали Западу альтернативный путь к украинскому зерну - РИА Новости Крым, 30.10.2022

В Совфеде указали Западу альтернативный путь к украинскому зерну

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и без его посредничества. При этом нужен эффективный международный контроль за поставками... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T11:33

2022-10-30T11:33

2022-10-30T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и без его посредничества. При этом нужен эффективный международный контроль за поставками продукции в реально нуждающиеся страны. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя реакцию Вашингтона на решение России приостановить участие в "зерновой сделке".29 октября в Минобороны РФ сообщили, что в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе, российская сторона приостанавливает свое участие в реализации международных соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В этой связи американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал сожаление и призвал правительство РФ "возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью". Президент США Джо Байден назвал решение РФ "возмутительным", спрогнозировав "увеличение голода" в мире.По словам Косачева, по реализации зерновой сделки давно накопилось немало вопросов. Среди них: почему в условиях существования двух стамбульских соглашений их украинская часть реализуется исправно, тогда как российскую Запад "сознательно блокирует". "Не выполняется меморандум о разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки", – отмечает Косачев. При этом для мирового рынка российское зерно намного важнее украинского: минимум 50 стран, включая беднейшие государства Африки, критически зависят от зерна из России, которая, с учетом огромного урожая, готова полностью заместить украинское зерно. "Наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн. Вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки. Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", – написал Косачев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что практически все украинское зерно, вывозимое в рамках сделки, направлялось не в беднейшие страны, а в страны ЕС. Объемы поставок зерна из Украины в Европу за последние месяцы выросли более чем на 50% под предлогом спасения развивающегося мира от голода, при этом по всемирной программе продовольствия ООН для самых нуждающихся государств было загружено 2 корабля из 87, отмечает вице-спикер СФ. По мнению Косачева, международные усилия сегодня "нужно сосредотачивать не на разблокировке украинских портов, а на решительном осуждении действий, направленных на разрушение логистики поставок зерна и продовольствия из России". "Сводить все к блокировке портов неверно: Запад так гордится тем, что беспрепятственно ввозит на Украину потоки оружия, что мешает вывозить зерно тем же путем? Тем более, что пропускная способность украинских портов не превышает 1,2–1,5 млн тонн в месяц", – заметил Косачев. Он также напомнил, что за время реализации "черноморской инициативы" были задержаны свыше 70 судов, некоторые были вообще отстранены "за нарушения правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках". "Кстати, еще не до конца выяснена роль контрабанды в теракте на Крымском мосту", – напомнил дипломат. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на отказ России продолжать участвовать в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20221028/chto-poluchili-bedneyshie-strany-ot-zernovoy-sdelki---mid-rf-1125137226.html

https://crimea.ria.ru/20221030/posol-rf-v-ssha-otsenil-prizyv-vashingtona-k-rossii-po-zernovoy-sdelke-1125158443.html

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мнения, экономика, политика, украина, российская федерация (россия, рф), сша