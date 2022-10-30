https://crimea.ria.ru/20221030/posol-rf-v-ssha-otsenil-prizyv-vashingtona-k-rossii-po-zernovoy-sdelke-1125158443.html

Посол РФ в США оценил призыв Вашингтона к России по "зерновой сделке"

Посол РФ в США оценил призыв Вашингтона к России по "зерновой сделке" - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Посол РФ в США оценил призыв Вашингтона к России по "зерновой сделке"

Реакция Вашингтона на решение России приостановить участие в "зерновой сделке" возмутительно и в очередной раз демонстрирует желание во всем обвинить Россию,... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T10:25

2022-10-30T10:25

2022-10-30T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Реакция Вашингтона на решение России приостановить участие в "зерновой сделке" возмутительно и в очередной раз демонстрирует желание во всем обвинить Россию, игнорируя при этом безрассудные действия и откровенный террор Киева. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. 29 октября в Минобороны РФ сообщили, что в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе, российская сторона приостанавливает свое участие в реализации международных соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Это произошло после того, как с раннего утра и на протяжении нескольких часов 29 октября корабли Черноморского флота и российские гражданские суда, базирующиеся в Севастополе, подверглись атаке управляемых воздушных беспилотников и морских дронов. Позже в оборонном ведомстве сообщили, что к теракту Киева причастны специалисты ВМС Великобритании, курировавшие украинских военных в базе в Очакове, в Николаевской области. Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти >>В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействовались в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы. На фоне произошедшего американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал сожаление о приостановке Россией участия в "зерновой сделке" и призвал правительство РФ "возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью". Президент США Джо Байден назвал решение РФ "возмутительным", спрогнозировав "увеличение голода" в мире. 30 октября в Совместном координационном центре (СКЦ) сообщили, что более 10 судов, направляющихся в украинские порты и из них, ждут сейчас возможности зайти в морской гуманитарный коридор, однако договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору, созданному в рамках черноморской зерновой инициативы, "не достигнута". "СКЦ изучает сложившуюся ситуацию", – говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20221029/kievskiy-rezhim-atakoval-korabli-chernomorskogo-flota-v-sevastopole--mo-rf-1125152152.html

https://crimea.ria.ru/20221028/chto-poluchili-bedneyshie-strany-ot-zernovoy-sdelki---mid-rf-1125137226.html

российская федерация (россия, рф)

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экономика, российская федерация (россия, рф), в мире, политика, сша, украина