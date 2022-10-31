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ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО
ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО - РИА Новости Крым, 31.10.2022
ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО
В ходе специальной военной операции подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям, отбросив противника на... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T14:22
2022-10-31T14:22
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям, отбросив противника на исходные позиции, уничтожив более 240 украинских военнослужащих и десятки единиц спецтехники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, ВС РФ предотвратили попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Все атаки противника были отражены, а ротные тактические группы понесли потери. По обоим направлениям ликвидировано более 240 военнослужащих и наемников, а также три танка, десять боевых бронированных машин, шестнадцать автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.Активные действия российской армии также продолжаются на Донецком направлении."Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", – сказал Конашенков.На Купянском направлении ВС РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, два формирования иностранных наемников в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской Народной Республики."Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", – констатировал он.
https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков
ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО

МО: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях

14:22 31.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг представителя Минобороны РФ И. Конашенкова
Брифинг представителя Минобороны РФ И. Конашенкова
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям, отбросив противника на исходные позиции, уничтожив более 240 украинских военнослужащих и десятки единиц спецтехники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, ВС РФ предотвратили попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Все атаки противника были отражены, а ротные тактические группы понесли потери. По обоим направлениям ликвидировано более 240 военнослужащих и наемников, а также три танка, десять боевых бронированных машин, шестнадцать автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.
"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", – говорится в сообщении.
Активные действия российской армии также продолжаются на Донецком направлении.
"Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", – сказал Конашенков.
На Купянском направлении ВС РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, два формирования иностранных наемников в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской Народной Республики.
"Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", – констатировал он.
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