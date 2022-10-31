https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-uspeshno-otrazili-popytki-nastupleniya-vsu-po-dvum-napravleniyam--mo-1125175399.html

ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО

ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО - РИА Новости Крым, 31.10.2022

ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО

В ходе специальной военной операции подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям, отбросив противника на... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T14:22

2022-10-31T14:22

2022-10-31T14:22

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции подразделения российских войск успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям, отбросив противника на исходные позиции, уничтожив более 240 украинских военнослужащих и десятки единиц спецтехники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, ВС РФ предотвратили попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Все атаки противника были отражены, а ротные тактические группы понесли потери. По обоим направлениям ликвидировано более 240 военнослужащих и наемников, а также три танка, десять боевых бронированных машин, шестнадцать автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.Активные действия российской армии также продолжаются на Донецком направлении."Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", – сказал Конашенков.На Купянском направлении ВС РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, два формирования иностранных наемников в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской Народной Республики."Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", – констатировал он.

https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков