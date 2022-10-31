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Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T16:23
2022-10-31T16:23
украина
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики.
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украина
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украина, специальная военная операция рф на украине, общество
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти

Жителей Киевщины могут эвакуировать из-за критической ситуации в энергетике

16:23 31.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие нового международного терминала С в Шереметьево
Открытие нового международного терминала С в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.
"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная", – заявил он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики.
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
13:32
Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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