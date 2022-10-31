https://crimea.ria.ru/20221031/kievlyan-mogut-evakuirovat-iz-za-energeticheskogo-krizisa--vlasti-1125178434.html

Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти

Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти

Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T16:23

2022-10-31T16:23

2022-10-31T16:23

украина

специальная военная операция рф на украине

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики.

https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ostalsya-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-energoobekta-1125172763.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, общество