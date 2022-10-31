https://crimea.ria.ru/20221031/kievlyan-mogut-evakuirovat-iz-za-energeticheskogo-krizisa--vlasti-1125178434.html
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T16:23
2022-10-31T16:23
2022-10-31T16:23
украина
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики.
https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ostalsya-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-energoobekta-1125172763.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, специальная военная операция рф на украине, общество
Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
Жителей Киевщины могут эвакуировать из-за критической ситуации в энергетике