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Главные события и заявления дня: 17 октября

Главные события и заявления дня: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Главные события и заявления дня: 17 октября

Крушение военного самолета в жилом квартале Ейска. Защита Союзного государства российско-белорусской региональной группировкой войск. Учения НАТО по ядерному... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T21:58

2022-10-17T21:58

2022-10-17T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Крушение военного самолета в жилом квартале Ейска. Защита Союзного государства российско-белорусской региональной группировкой войск. Учения НАТО по ядерному сдерживанию. Обмен пленными между ДНР и Украиной. Дело о теракте на Крымском мосту: арестованы еще трое. Военная помощь Украине: заявления израильского министра и ответ Дмитрия Медведева. Шестой транш военной помощи Украине от Евросоюза. Открытие проезда автобусов по Крымскому мосту. Четыре года трагедии в политехническом колледже Керчи. Продление действия семейной ипотеки в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение военного самолета Су-34 в Ейске Военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. В результате трагедии четверо человек погибли, 25 пострадали, в том числе дети 8-10 лет.Четыре года трагедии в политехническом колледже КерчиВ Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек.Открытие проезда автобусов по Крымскому мостуМинтранс России разрешил проезд пассажирских автобусов по Крымскому мосту в оба направления. После теракта проезд через Керченский пролив осуществлялся на паромах.Дело о теракте на Крымском мосту: арестованы еще троеБасманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. По данным суда, всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта.Учения НАТО по ядерному сдерживаниюВ 600 милях (965,6 км) от российской границы начинаются учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon). Согласно заявлению альянса, маневры пройдут над Северным морем и "северо-западом Европы" – в воздушном пространстве Бельгии и Британии. В нем примут участие 14 стран. В небо поднимутся до 60 военных самолетов. Уточняется, что боевое оружие применяться не будет.Военная помощь Украине: заявления израильского министра и ответ Дмитрия МедведеваМинистр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, такой шаг приведет к разрушению всех межгосударственных отношений с Россией.Продление действия семейной ипотеки в РоссииПравительство России продлевает действие программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, общий объем выдачи займов по прогнозам составит около одного триллиона рублей.Шестой транш военной помощи Украине от ЕвросоюзаГлавы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Сообщается, что этими средствами будет профинансировано военное оборудование, которое "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством".Обмен пленными между ДНР и УкраинойДНР и Украина совершили обмен военнопленными по формуле 110 на 110. Домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.Защита Союзного государства российско-белорусской региональной группировкой войскРоссийско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в конце прошлой недели. В целом группировка насчитывает до девяти тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html

https://crimea.ria.ru/20221017/mask-sdelal-svoe-delo-raskryta-rol-milliardera-v-ukrainskom-konflikte-1124928967.html

https://crimea.ria.ru/20221017/vengriya-ne-budet-gotovit-ukrainskikh-voennykh-vmeste-s-es--mid-strany-1124939374.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество