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Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже
Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже
В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T13:21
2022-10-17T13:21
керчь
общество
массовое убийство в керченском политехническом колледже
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек.17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения. Ей все еще больно: что со студенткой, выжившей в керченской трагедии &gt;&gt;Позже скончалась еще одна женщина. Более 50 человек получили ранения, многим из них понадобилась помощь врачей в федеральных центрах на материке. Сам Росляков покончил с собой.Все о трагедии в Керченском колледже читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20191016/1117487252.html
https://crimea.ria.ru/20211017/v-kerchi-otkryli-memorial-v-pamyat-o-pogibshikh-v-kerchenskom-politekhe-1121164419.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, общество, массовое убийство в керченском политехническом колледже, утраты
Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже

В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже

13:21 17.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек.
"В день трагедии вместе с родственниками погибших возложили цветы к монументу. К этой годовщине была благоустроена площадь, высажены деревья в память о погибших. Мы никогда не забудем их имена. Сегодня вместе с собравшимися у мемориала "Они хотели жить" скорбит вся Керчь. Светлая память погибшим студентам и сотрудникам колледжа", - написал мэр города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.
17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.
Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.10.2019
16 октября 2019, 21:02
Как это было: хронология трагедии в Керченском политехническом колледже
Ей все еще больно: что со студенткой, выжившей в керченской трагедии >>
Позже скончалась еще одна женщина. Более 50 человек получили ранения, многим из них понадобилась помощь врачей в федеральных центрах на материке. Сам Росляков покончил с собой.
Мемориал жертвам трагедии в керченском политехническом колледже
17 октября 2021, 14:32
В Керчи открыли мемориал погибшим в политехническом колледже
Все о трагедии в Керченском колледже читайте по ссылке >>
КерчьОбществоМассовое убийство в Керченском политехническом колледжеУтраты
 
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