https://crimea.ria.ru/20221017/kerch-skorbit-chetyre-goda-tragedii-v-politekhnicheskom-kolledzhe-1124928830.html

Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже

Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже

В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T13:21

2022-10-17T13:21

2022-10-17T13:21

керчь

общество

массовое убийство в керченском политехническом колледже

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек.17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения. Ей все еще больно: что со студенткой, выжившей в керченской трагедии >>Позже скончалась еще одна женщина. Более 50 человек получили ранения, многим из них понадобилась помощь врачей в федеральных центрах на материке. Сам Росляков покончил с собой.Все о трагедии в Керченском колледже читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20191016/1117487252.html

https://crimea.ria.ru/20211017/v-kerchi-otkryli-memorial-v-pamyat-o-pogibshikh-v-kerchenskom-politekhe-1121164419.html

керчь

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керчь, общество, массовое убийство в керченском политехническом колледже, утраты