Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже
В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже, которая унесла жизни более чем 20 человек.
"В день трагедии вместе с родственниками погибших возложили цветы к монументу. К этой годовщине была благоустроена площадь, высажены деревья в память о погибших. Мы никогда не забудем их имена. Сегодня вместе с собравшимися у мемориала "Они хотели жить" скорбит вся Керчь. Светлая память погибшим студентам и сотрудникам колледжа", - написал мэр города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.
17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.
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Позже скончалась еще одна женщина. Более 50 человек получили ранения, многим из них понадобилась помощь врачей в федеральных центрах на материке. Сам Росляков покончил с собой.
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