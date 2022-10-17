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Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T16:09
2022-10-17T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.Он добавил, что Киеву взамен отдают "в основном женщин".Пушилин ранее заявлял, что российские военнопленные находятся на Украине "в жутчайших условиях" и говорил об определенных успехах в переговорах относительно обмена.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о возвращении домой 11 военнослужащих из украинского плена.
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной

16:09 17.10.2022 (обновлено: 16:30 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.
"Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. <...> Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Киеву взамен отдают "в основном женщин".
Пушилин ранее заявлял, что российские военнопленные находятся на Украине "в жутчайших условиях" и говорил об определенных успехах в переговорах относительно обмена.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о возвращении домой 11 военнослужащих из украинского плена.
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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