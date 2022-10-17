https://crimea.ria.ru/20221017/pushilin-zayavil-ob-obmene-110-voennoplennymi-s-ukrainoy-1124936581.html

Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной

Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T16:09

2022-10-17T16:09

2022-10-17T16:30

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.Он добавил, что Киеву взамен отдают "в основном женщин".Пушилин ранее заявлял, что российские военнопленные находятся на Украине "в жутчайших условиях" и говорил об определенных успехах в переговорах относительно обмена.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о возвращении домой 11 военнослужащих из украинского плена.

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)