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Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T16:09
2022-10-17T16:09
2022-10-17T16:30
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной, домой вернутся 110 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.Он добавил, что Киеву взамен отдают "в основном женщин".Пушилин ранее заявлял, что российские военнопленные находятся на Украине "в жутчайших условиях" и говорил об определенных успехах в переговорах относительно обмена.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о возвращении домой 11 военнослужащих из украинского плена.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
Врио главы ДНР Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной
16:09 17.10.2022 (обновлено: 16:30 17.10.2022)