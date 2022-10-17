https://crimea.ria.ru/20221017/rossiysko-belorusskie-voyska-pristupili-k-zaschite-soyuznogo-gosudarstva-1124936702.html
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на министра обороны Белоруссии... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T16:18
2022-10-17T16:18
2022-10-17T16:18
белоруссия
армия и флот
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на министра обороны Белоруссии Виктора Хренина сообщает РИА Новости.Глава белорусского оборонного ведомства также проинформировал, что первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в конце прошлой недели. В целом же, по данным начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерия Ревенко, группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков и 200 боевых бронированных машин, а также другое вооружение.О развертывании региональной группировки президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября. По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне обострения на западных границах Союзного государства. 14 октября в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции.
https://crimea.ria.ru/20221016/v-belorussii-predotvraschena-seriya-teraktov-1124915983.html
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белоруссия, армия и флот, политика
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
МО Белоруссии: российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на министра обороны Белоруссии Виктора Хренина сообщает РИА Новости.
"Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", — сказал он.
Глава белорусского оборонного ведомства также проинформировал, что первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в конце прошлой недели. В целом же, по данным начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерия Ревенко, группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков и 200 боевых бронированных машин, а также другое вооружение.
О развертывании региональной группировки президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября. По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне обострения на западных границах Союзного государства. 14 октября в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции.