Рейтинг@Mail.ru
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221017/rossiysko-belorusskie-voyska-pristupili-k-zaschite-soyuznogo-gosudarstva-1124936702.html
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на министра обороны Белоруссии... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T16:18
2022-10-17T16:18
белоруссия
армия и флот
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293695_0:0:2544:1432_1920x0_80_0_0_ef46bd53ab96cf79960921c4ebd2ff0a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на министра обороны Белоруссии Виктора Хренина сообщает РИА Новости.Глава белорусского оборонного ведомства также проинформировал, что первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в конце прошлой недели. В целом же, по данным начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерия Ревенко, группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков и 200 боевых бронированных машин, а также другое вооружение.О развертывании региональной группировки президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября. По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне обострения на западных границах Союзного государства. 14 октября в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции.
https://crimea.ria.ru/20221016/v-belorussii-predotvraschena-seriya-teraktov-1124915983.html
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293695_411:0:2544:1600_1920x0_80_0_0_3dbe944f582a2bf8548e32f75f0c967a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, армия и флот, политика
Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства

МО Белоруссии: российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства

16:18 17.10.2022
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на министра обороны Белоруссии Виктора Хренина сообщает РИА Новости.
"Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", — сказал он.
Глава белорусского оборонного ведомства также проинформировал, что первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в конце прошлой недели. В целом же, по данным начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерия Ревенко, группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков и 200 боевых бронированных машин, а также другое вооружение.
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 16:43
В Белоруссии предотвращена серия терактов
О развертывании региональной группировки президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября. По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне обострения на западных границах Союзного государства. 14 октября в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции.
 
БелоруссияАрмия и флотПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пожар на ТЭЦ-2 в Калининграде: что известно
16:18Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
16:09Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
15:46Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов
15:44Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму
15:21В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро
15:09Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей
14:56Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей
14:22Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года
14:13В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов
13:56ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях
13:34ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине
13:21Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже
13:01Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
12:55В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета
12:47Все суды Крыма эвакуированы
12:40Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
12:29Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
12:05ВСУ обстреляли автобус и остановку в Донецке, есть раненые
11:49Мать бросила ребенка без одежды на полу и лишилась родительских прав
Лента новостейМолния