Израильский министр призвал начать поставки оружия Киеву

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T09:53

израиль

специальная военная операция рф на украине

украина

политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО.Поводом к такому заявлению израильского министра стала информация о том, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.Накануне издание The Washington Post выпустило статью, в которой говорится, что Иран готовится поставить Москве первую партию баллистических ракет малой дальности.На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что власти Израиля пока не могут принять политического решения о предоставлении Киеву летального оружия, включая системы ПВО.До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. При этом издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что одна из израильских компаний передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России.

