https://crimea.ria.ru/20221017/nato-nachinaet-ucheniya-po-yadernomu-sderzhivaniyu--1124920489.html

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию - РИА Новости Крым, 17.10.2022

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

Крым. В 600 милях (965,6 км) от российской границы начинаются учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран,... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T11:04

2022-10-17T11:04

2022-10-17T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В 600 милях (965,6 км) от российской границы начинаются учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, сообщает РИА Новости.13 октября проведение учений анонсировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Согласно заявлению альянса, маневры пройдут над Северным морем и "северо-западом Европы" – в воздушном пространстве Бельгии и Британии. В нем примут участие 14 стран. В небо поднимутся до 60 военных самолетов.Уточняется, что боевое оружие применяться не будет. Бельгийский телеканал RTBF сообщает, что ни один из самолетов ВВС стран НАТО, участвующих в учениях, не приблизится к границе РФ ближе, чем на 1 000 км.Официально о том, где будет размещен центр учений, не заявлялось. СМИ Бельгии сообщают, что центром станет база королевских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург, где, по информации Бельгийской коалиции против ядерного оружия, находятся ядерные боеголовки США.В свою очередь Бельгийская коалиция против ядерного оружия требует отменить ядерные учения НАТО в связи с напряженной международной обстановкой. Там полагают, что из-за принятых решений, а также в связи с тем, что в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и главные институты ЕС, Бельгия может стать потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта.Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, "это плановые ежегодные учения, призванные обеспечить поддержание ядерных возможностей НАТО безопасными и эффективными". По его словам, эти учебные маневры готовились задолго до начала конфликта на Украине.Учения продлятся до 30 октября.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО с российскими Вооруженными силами – очень опасный шаг, который приведет к глобальной катастрофе. "Надеюсь, что ума-разума тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", – заключил президент.

https://crimea.ria.ru/20221012/kak-postavki-nato-novykh-sistem-pvo-ukraine-otrazyatsya-na-spetsoperatsii-rf-1124843769.html

https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, в мире, сша