https://crimea.ria.ru/20221017/medvedev-otvetil-na-slova-izrailskogo-ministra-o-voennoy-pomoschi-ukraine-1124928192.html

Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине

Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине

Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T12:40

2022-10-17T12:40

2022-10-17T12:40

израиль

дмитрий медведев

политика

украина

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев также напомнил, что нынешние украинские боевики воюют под нацистской символикой."Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича (лидеров ОУН-УПА* - ред.) своими героями", - добавил политик.Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО.До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. При этом издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что одна из израильских передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России.*экстремистские организации, запрещенные в России

https://crimea.ria.ru/20221015/my-i-ne-mechtali-v-kieve-vosslavili-zolotoy-oruzheynyy-dozhd-ot-nato-1124897858.html

израиль

украина

российская федерация (россия, рф)

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