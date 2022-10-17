https://crimea.ria.ru/20221017/medvedev-otvetil-na-slova-izrailskogo-ministra-o-voennoy-pomoschi-ukraine-1124928192.html
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T12:40
2022-10-17T12:40
2022-10-17T12:40
израиль
дмитрий медведев
политика
украина
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев также напомнил, что нынешние украинские боевики воюют под нацистской символикой."Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича (лидеров ОУН-УПА* - ред.) своими героями", - добавил политик.Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО.До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. При этом издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что одна из израильских передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России.*экстремистские организации, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20221015/my-i-ne-mechtali-v-kieve-vosslavili-zolotoy-oruzheynyy-dozhd-ot-nato-1124897858.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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израиль, дмитрий медведев, политика, украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
Медведев назвал очень опрометчивым шагом возможные поставки израильского оружия Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев также напомнил, что нынешние украинские боевики воюют под нацистской символикой.
"Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича (лидеров ОУН-УПА* - ред.) своими героями", - добавил политик.
До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. При этом издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что одна из израильских передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России.
*экстремистские организации, запрещенные в России