Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221017/medvedev-otvetil-na-slova-izrailskogo-ministra-o-voennoy-pomoschi-ukraine-1124928192.html
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T12:40
2022-10-17T12:40
израиль
дмитрий медведев
политика
украина
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_58bfb0544182f081818e4ae54f8b6eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев также напомнил, что нынешние украинские боевики воюют под нацистской символикой."Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича (лидеров ОУН-УПА* - ред.) своими героями", - добавил политик.Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО.До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. При этом издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что одна из израильских передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России.*экстремистские организации, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20221015/my-i-ne-mechtali-v-kieve-vosslavili-zolotoy-oruzheynyy-dozhd-ot-nato-1124897858.html
израиль
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_72c618410c81873e84b345cbec0efb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, дмитрий медведев, политика, украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине

Медведев назвал очень опрометчивым шагом возможные поставки израильского оружия Украине

12:40 17.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Если Израиль решится поставлять оружие киевскому режиму, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев также напомнил, что нынешние украинские боевики воюют под нацистской символикой.
"Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича (лидеров ОУН-УПА* - ред.) своими героями", - добавил политик.
Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО.
До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. При этом издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что одна из израильских передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России.
*экстремистские организации, запрещенные в России
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
15 октября, 09:29
Мы и не мечтали: в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО
 
ИзраильДмитрий МедведевПолитикаУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года
14:13В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов
13:56ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях
13:34ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине
13:21Керчь скорбит: четыре года трагедии в политехническом колледже
13:01Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
12:55В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета
12:47Все суды Крыма эвакуированы
12:40Медведев ответил на слова израильского министра о военной помощи Украине
12:29Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
12:05ВСУ обстреляли автобус и остановку в Донецке, есть раненые
11:49Мать бросила ребенка без одежды на полу и лишилась родительских прав
11:34Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое
11:18Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
11:11Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода
11:04НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию
10:55Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:50Часть Крыма в понедельник останется без воды
10:43Что происходит в центре Киева после ударов ВС РФ – власти города
10:24В Симферополе включают отопление
Лента новостейМолния