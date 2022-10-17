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В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро
В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро
Главы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление совета... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T15:21
2022-10-17T15:21
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление совета ЕС.Сообщается, что этими средствами будет профинансировано военное оборудование, которое "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством"."В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", – отмечается в документе.Общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 млрд евро, уточняется в заявлении.Ранее в офисе президента Украины назвали "золотым оружейным дождем" недавние поставки от НАТО. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны последовать примеру США и Альянса и начать поставки вооружения Украине. Комментируя это заявление, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такую возможность "очень опрометчивым шагом". Россия направила странам НАТО ноту в связи продолжающимися поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут для России законной целью.
https://crimea.ria.ru/20221017/nato-nachinaet-ucheniya-po-yadernomu-sderzhivaniyu--1124920489.html
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всу (вооруженные силы украины), украина, европейский союз
В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро

Главы МИД Евросоюза утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро

15:21 17.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление совета ЕС.

"Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил… С учетом нового, шестого транша в размере 500 миллионов евро", – говорится в документе.

Сообщается, что этими средствами будет профинансировано военное оборудование, которое "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством".
"В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", – отмечается в документе.
Общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 млрд евро, уточняется в заявлении.
Ранее в офисе президента Украины назвали "золотым оружейным дождем" недавние поставки от НАТО.
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны последовать примеру США и Альянса и начать поставки вооружения Украине.
Комментируя это заявление, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такую возможность "очень опрометчивым шагом".
Россия направила странам НАТО ноту в связи продолжающимися поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут для России законной целью.
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