https://crimea.ria.ru/20221017/v-es-utverdili-shestoy-transh-voennoy-pomoschi-ukraine-na-500-mln-evro-1124933529.html

В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро

В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро

Главы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление совета... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T15:21

2022-10-17T15:21

2022-10-17T15:21

всу (вооруженные силы украины)

украина

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление совета ЕС.Сообщается, что этими средствами будет профинансировано военное оборудование, которое "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством"."В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", – отмечается в документе.Общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 млрд евро, уточняется в заявлении.Ранее в офисе президента Украины назвали "золотым оружейным дождем" недавние поставки от НАТО. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны последовать примеру США и Альянса и начать поставки вооружения Украине. Комментируя это заявление, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такую возможность "очень опрометчивым шагом". Россия направила странам НАТО ноту в связи продолжающимися поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут для России законной целью.

https://crimea.ria.ru/20221017/nato-nachinaet-ucheniya-po-yadernomu-sderzhivaniyu--1124920489.html

украина

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всу (вооруженные силы украины), украина, европейский союз