https://crimea.ria.ru/20220928/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-28-sentyabrya-1124656348.html

Главные события и заявления дня: 28 сентября

Главные события и заявления дня: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Главные события и заявления дня: 28 сентября

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России. Украинцы в знак протеста перекрыли трассу в подконтрольной киевскому... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T22:03

2022-09-28T22:03

2022-09-28T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России. Украинцы в знак протеста перекрыли трассу в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Парламент Крыма проголосовал за выделение участникам СВО участков вблизи моря и населенных пунктов. Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных. В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности. Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации после референдумов. ВСУ продолжает обстрел Херсонской области. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Результаты референдума о вхождении в состав РоссииВ ДНР "за" высказались 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%. Результаты голосования обнародовали после обработки 100% бюллетеней на всех избирательных участках.Явка в Донецкой Народной Республике составила 97,51%, в Луганской Народной Республике – 92,6%, в Запорожской области – 85,4%, в Херсонской – 76,86%. Голосование прошло без каких-либо замечаний и нарушений.Украинцы протестуют в ЗапорожьеЖители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе и требуют открыть проезд на освобожденную территорию области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.По его словам, люди протестуют из-за долгих ожиданий возможности выезда на освобожденную территорию области.Участники СВО получат участки у моря в КрымуКрымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года.Позже министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич заявила, что такие участки будут располагаться в прибрежной зоне и вблизи населенных пунктов.Кредитные каникулы для мобилизованныхГосдума приняла закон, который дает право мобилизованным, участникам спецоперации и членам их семей оформить кредитные каникулы.Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.Продление "желтого" уровня террористической опасности в СевастополеВ Севастополе до 13 октября продлено действие "желтого" уровня террористической опасности. Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Дальнейший ход спецоперацииСпецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку не вся Донецкая область освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.Обстрелы Херсонской областиВСУ дважды за сутки нанесла ракетные удары по инфраструктуре в Херсонской области, пострадали мирные жители. Первый удар пришелся по гостинице "Колос". Вечером стало известно об ударе по комплексу политехнического университета в центре Херсона, здание разрушено. В результате были ранены мирные жители, а здание разрушено.

https://crimea.ria.ru/20220928/kogda-osvobozhdennye-regiony-voydut-v-sostav-rossii-1124654229.html

https://crimea.ria.ru/20220928/uchastnikam-svo-iz-kryma-budut-vydavat-zemlyu-v-pribrezhnoy-zone--vlasti-1124647945.html

https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, политика, общество, украина, частичная мобилизация