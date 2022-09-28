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Главные события и заявления дня: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Главные события и заявления дня: 28 сентября
Главные события и заявления дня: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Главные события и заявления дня: 28 сентября
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России. Украинцы в знак протеста перекрыли трассу в подконтрольной киевскому... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T22:03
2022-09-28T22:03
главное за день
политика
общество
украина
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России. Украинцы в знак протеста перекрыли трассу в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Парламент Крыма проголосовал за выделение участникам СВО участков вблизи моря и населенных пунктов. Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных. В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности. Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации после референдумов. ВСУ продолжает обстрел Херсонской области. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Результаты референдума о вхождении в состав РоссииВ ДНР "за" высказались 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%. Результаты голосования обнародовали после обработки 100% бюллетеней на всех избирательных участках.Явка в Донецкой Народной Республике составила 97,51%, в Луганской Народной Республике – 92,6%, в Запорожской области – 85,4%, в Херсонской – 76,86%. Голосование прошло без каких-либо замечаний и нарушений.Украинцы протестуют в ЗапорожьеЖители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе и требуют открыть проезд на освобожденную территорию области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.По его словам, люди протестуют из-за долгих ожиданий возможности выезда на освобожденную территорию области.Участники СВО получат участки у моря в КрымуКрымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года.Позже министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич заявила, что такие участки будут располагаться в прибрежной зоне и вблизи населенных пунктов.Кредитные каникулы для мобилизованныхГосдума приняла закон, который дает право мобилизованным, участникам спецоперации и членам их семей оформить кредитные каникулы.Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.Продление "желтого" уровня террористической опасности в СевастополеВ Севастополе до 13 октября продлено действие "желтого" уровня террористической опасности. Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Дальнейший ход спецоперацииСпецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку не вся Донецкая область освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.Обстрелы Херсонской областиВСУ дважды за сутки нанесла ракетные удары по инфраструктуре в Херсонской области, пострадали мирные жители. Первый удар пришелся по гостинице "Колос". Вечером стало известно об ударе по комплексу политехнического университета в центре Херсона, здание разрушено. В результате были ранены мирные жители, а здание разрушено.
https://crimea.ria.ru/20220928/kogda-osvobozhdennye-regiony-voydut-v-sostav-rossii-1124654229.html
https://crimea.ria.ru/20220928/uchastnikam-svo-iz-kryma-budut-vydavat-zemlyu-v-pribrezhnoy-zone--vlasti-1124647945.html
https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html
украина
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главное за день, политика, общество, украина, частичная мобилизация
Главные события и заявления дня: 28 сентября

Главные события и заявления среды, 28 сентября

22:03 28.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России. Украинцы в знак протеста перекрыли трассу в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Парламент Крыма проголосовал за выделение участникам СВО участков вблизи моря и населенных пунктов. Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных. В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности. Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации после референдумов. ВСУ продолжает обстрел Херсонской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Результаты референдума о вхождении в состав России
В ДНР "за" высказались 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%. Результаты голосования обнародовали после обработки 100% бюллетеней на всех избирательных участках.
Явка в Донецкой Народной Республике составила 97,51%, в Луганской Народной Республике – 92,6%, в Запорожской области – 85,4%, в Херсонской – 76,86%. Голосование прошло без каких-либо замечаний и нарушений.
Флешмоб С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
18:57Новая жизнь на освобожденных территориях
Когда освобожденные регионы войдут в состав России
Украинцы протестуют в Запорожье
Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе и требуют открыть проезд на освобожденную территорию области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.
По его словам, люди протестуют из-за долгих ожиданий возможности выезда на освобожденную территорию области.
Участники СВО получат участки у моря в Крыму
Крымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Позже министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич заявила, что такие участки будут располагаться в прибрежной зоне и вблизи населенных пунктов.
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:17
Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
Кредитные каникулы для мобилизованных
Госдума приняла закон, который дает право мобилизованным, участникам спецоперации и членам их семей оформить кредитные каникулы.
Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.
Продление "желтого" уровня террористической опасности в Севастополе
В Севастополе до 13 октября продлено действие "желтого" уровня террористической опасности. Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
Дальнейший ход спецоперации
Спецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку не вся Донецкая область освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.
Обстрелы Херсонской области
ВСУ дважды за сутки нанесла ракетные удары по инфраструктуре в Херсонской области, пострадали мирные жители. Первый удар пришелся по гостинице "Колос".
Вечером стало известно об ударе по комплексу политехнического университета в центре Херсона, здание разрушено. В результате были ранены мирные жители, а здание разрушено.
Последствия удара по гостинице Колос в Херсонской области
14:45
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
 
Главное за деньПолитикаОбществоУкраинаЧастичная мобилизация
 
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22:03Главные события и заявления дня: 28 сентября
21:49Киноа для здоровья: чем полезен продукт
21:31Ученые назвали алкоголь от деменции
21:08Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт
20:57Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
20:29Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо
20:07В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт
19:54Психотерапевт назвала самые "модные" психические заболевания у подростков
19:40ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
19:29Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
19:13Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
19:07Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
18:57Когда освобожденные регионы войдут в состав России
18:33В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
18:13Кому повысят пенсии в октябре
18:00МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
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17:48Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
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