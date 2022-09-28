https://crimea.ria.ru/20220928/v-sevastopole-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124654446.html
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T18:33
2022-09-28T18:33
2022-09-28T18:33
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и рекомендуют быть бдительными."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-opasnosti-1124606095.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 13 октября