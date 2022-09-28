https://crimea.ria.ru/20220928/v-sevastopole-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124654446.html

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T18:33

2022-09-28T18:33

2022-09-28T18:33

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и рекомендуют быть бдительными."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-opasnosti-1124606095.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости