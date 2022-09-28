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Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе и требуют открыть проезд на освобожденную территорию. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T12:13
2022-09-28T12:13
украина
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе и требуют открыть проезд на освобожденную территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне Рогов сообщал о том, что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме.По его словам, людям приходится "неделями и даже месяцами" ждать возможности выехать с подконтрольных Киеву территорий."После окончания референдума ситуация не улучшилась. Оккупационные прозападные власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения, намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области", - констатировал Рогов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли с 23 по 27 сентября. Жители большинством голосов поддержали вхождение регионов в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220927/ukraina-blokiruet-vezd-v-zaporozhskuyu-oblast-1124635148.html
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
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украина, запорожская область, общество
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу – Рогов

12:13 28.09.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаВ Запорожской области жители перекрыли Ореховское шоссе
В Запорожской области жители перекрыли Ореховское шоссе
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе и требуют открыть проезд на освобожденную территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Накануне Рогов сообщал о том, что Украина блокирует въезд в Запорожскую область для ее жителей, чтобы не дать людям принять участие в референдуме.
"В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу! Люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, требуют, чтобы их выпустили", - написал Рогов.
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По его словам, людям приходится "неделями и даже месяцами" ждать возможности выехать с подконтрольных Киеву территорий.
"После окончания референдума ситуация не улучшилась. Оккупационные прозападные власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения, намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области", - констатировал Рогов.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли с 23 по 27 сентября. Жители большинством голосов поддержали вхождение регионов в состав России.
 
УкраинаЗапорожская областьОбщество
 
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