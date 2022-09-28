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Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
Зарегистрированные в Крыму участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно земельные участки в прибрежной зоне вблизи населенных пунктов, РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T12:17
2022-09-28T12:17
крым
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Зарегистрированные в Крыму участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно земельные участки в прибрежной зоне вблизи населенных пунктов, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.В среду крымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. В случае гибели участников СВО право получить участок земли перейдет членам их семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220928/uchastniki-svo-iz-kryma-smogut-besplatno-poluchit-zemlyu-na-poluostrove-1124646659.html
https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, государственный совет рк (госсовет), закон и право, общество
Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти

Минимущества Крыма: участники СВО смогут бесплатно получить землю в прибрежной зоне

12:17 28.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Зарегистрированные в Крыму участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно земельные участки в прибрежной зоне вблизи населенных пунктов, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
В среду крымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. В случае гибели участников СВО право получить участок земли перейдет членам их семей.
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
10:51
Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО
"Вначале будет осуществлен учет участников специальной военной операции и членов их семей. После этого министерством будут подобраны земельные массивы, которые, как предполагается, будут располагаться на прибрежных территориях в непосредственной близости к населенным пунктам", - сказал Кулинич журналистам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 08:22
Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму
Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.
 
КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Закон и правоОбщество
 
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