https://crimea.ria.ru/20220928/uchastnikam-svo-iz-kryma-budut-vydavat-zemlyu-v-pribrezhnoy-zone--vlasti-1124647945.html

Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти

Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти

Зарегистрированные в Крыму участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно земельные участки в прибрежной зоне вблизи населенных пунктов, РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T12:17

2022-09-28T12:17

2022-09-28T12:17

крым

государственный совет рк (госсовет)

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Зарегистрированные в Крыму участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно земельные участки в прибрежной зоне вблизи населенных пунктов, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.В среду крымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. В случае гибели участников СВО право получить участок земли перейдет членам их семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220928/uchastniki-svo-iz-kryma-smogut-besplatno-poluchit-zemlyu-na-poluostrove-1124646659.html

https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), закон и право, общество