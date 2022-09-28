Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
Минимущества Крыма: участники СВО смогут бесплатно получить землю в прибрежной зоне
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Зарегистрированные в Крыму участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно земельные участки в прибрежной зоне вблизи населенных пунктов, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
В среду крымский парламент поддержал в первом чтении законопроект, предполагающий бесплатное предоставление земельного надела без торгов и вне очереди участникам СВО, имеющим постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. В случае гибели участников СВО право получить участок земли перейдет членам их семей.
"Вначале будет осуществлен учет участников специальной военной операции и членов их семей. После этого министерством будут подобраны земельные массивы, которые, как предполагается, будут располагаться на прибрежных территориях в непосредственной близости к населенным пунктам", - сказал Кулинич журналистам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.
Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.