https://crimea.ria.ru/20220928/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh--zakon-prinyat-1124652905.html
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
российская федерация (россия, рф)
государственная дума рф
закон и право
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124640923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_684e87fd9d5e4d0bd13d4a3b70d0a51f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума.Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ. Так, в соответствии с принятым документом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок военной службы или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели, уточнили в ГД.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.
https://crimea.ria.ru/20220926/kak-mobilizovannye-smogut-poluchit-kreditnye-kanikuly-1124628201.html
https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124640923_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3888843a217de2502e2cc05367ab67b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), государственная дума рф, закон и право, частичная мобилизация, общество
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
Госдума: мобилизованные и участники СВО смогут оформить кредитные каникулы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума.
Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ. Так, в соответствии с принятым документом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок военной службы или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
"Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября. Ограничение "одни каникулы на один кредит" на мобилизованных не распространится", - пояснили в пресс-службе Госдумы.
Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели, уточнили в ГД.
"При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком", - добавили в пресс-службе ГД.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.