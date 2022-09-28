https://crimea.ria.ru/20220928/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh--zakon-prinyat-1124652905.html

Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят

Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят

Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T16:42

2022-09-28T16:42

2022-09-28T16:42

российская федерация (россия, рф)

государственная дума рф

закон и право

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума.Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ. Так, в соответствии с принятым документом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок военной службы или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели, уточнили в ГД.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.

https://crimea.ria.ru/20220926/kak-mobilizovannye-smogut-poluchit-kreditnye-kanikuly-1124628201.html

https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), государственная дума рф, закон и право, частичная мобилизация, общество