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Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
российская федерация (россия, рф)
государственная дума рф
закон и право
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума.Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ. Так, в соответствии с принятым документом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок военной службы или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели, уточнили в ГД.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.
https://crimea.ria.ru/20220926/kak-mobilizovannye-smogut-poluchit-kreditnye-kanikuly-1124628201.html
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7 495 645-6601
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российская федерация (россия, рф), государственная дума рф, закон и право, частичная мобилизация, общество
Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят

Госдума: мобилизованные и участники СВО смогут оформить кредитные каникулы

16:42 28.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПроводы мобилизованных резервистов в Севастополе
Проводы мобилизованных резервистов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные, участники спецоперации и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий закон приняла в среду Госдума.
Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ. Так, в соответствии с принятым документом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок военной службы или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
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Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
"Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября. Ограничение "одни каникулы на один кредит" на мобилизованных не распространится", - пояснили в пресс-службе Госдумы.
Помимо мобилизованных, кредитные каникулы распространяются на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели, уточнили в ГД.
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"При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком", - добавили в пресс-службе ГД.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.
 
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