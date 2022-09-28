https://crimea.ria.ru/20220928/peskov-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-khode-spetsoperatsii-1124648270.html

Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации

Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации

Спецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T13:02

2022-09-28T13:02

2022-09-28T13:02

дмитрий песков

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Спецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку не вся Донецкая область освобождена. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Представитель Кремля также отметил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. Во всех четырех регионах подавляющее большинство людей поддержали воссоединение с РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220517/rossiya-pobedit-peskov-ob-ukraine-i-o-protivostoyanii-s-zapadom-1123252381.html

https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине