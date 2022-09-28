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Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
Спецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T13:02
2022-09-28T13:02
дмитрий песков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Спецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку не вся Донецкая область освобождена. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Представитель Кремля также отметил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. Во всех четырех регионах подавляющее большинство людей поддержали воссоединение с РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220517/rossiya-pobedit-peskov-ob-ukraine-i-o-protivostoyanii-s-zapadom-1123252381.html
https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html
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дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине
Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации

Песков: спецоперация продолжится, как минимум, до освобождения всей территории ДНР

13:02 28.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Спецоперация России на Украине продолжится и после референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, поскольку не вся Донецкая область освобождена. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что не вся территория Донецкой народной республики освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 12:04
"Россия победит": Песков об Украине и о противостоянии с Западом
Представитель Кремля также отметил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. Во всех четырех регионах подавляющее большинство людей поддержали воссоединение с РФ.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Дмитрий ПесковСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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