https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-sentyabrya-1124592322.html
Главные события и заявления дня: 22 сентября
Главные события и заявления дня: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Главные события и заявления дня: 22 сентября
Обмен военнопленными. Попытка теракта на нефтегазовом комплексе. Обстрел Донецка и жертвы среди мирного населения. Беспилотники над Крымом. Выплаты... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T22:26
2022-09-22T22:26
2022-09-22T21:50
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донецкая народная республика (днр)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Обмен военнопленными. Попытка теракта на нефтегазовом комплексе. Обстрел Донецка и жертвы среди мирного населения. Беспилотники над Крымом. Выплаты мобилизованным крымчанам и кредиты мобилизованных россиян. Повышение МРОТ и новые универсальные детские пособия для малообеспеченных семей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возвращение из пленаВ Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, заявило в четверг МО РФ:Все возвращенные из украинского плена доставлены в Россию и находятся в медучреждениях.Попытка теракта пособников СБУ на нефтегазовом комплексеФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.Обстрел Донецка22 сентября украинские боевики обстреляли Крытый рынок в Ворошиловском районе Донецка. В результате обстрела погибли минимум шесть мирных жителей, к этому моменту известно еще о шести раненых. Атакой ВСУ также уничтожен пассажирский автобус. Беспилотники над КрымомУкраинские беспилотники сбиты в трех районах Крыма, сообщил 22 сентября глава республики Сергей Аксенов. Он заверил, что ситуация в регионе полностью контролируется.Выплаты мобилизованным крымчанамЕще одно заявление главы Крыма коснулось выплат для мобилизованных.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>Кредиты мобилизованных россиянМобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал спикер парламента в своем Telegram-канале.МРОТ и универсальные детские пособияМинтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей и прожиточный минимум до 14 375 рублей. Соответствующие проекты законов поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Кроме того, для семей с низкими доходами разработали универсальное детское пособие, которое планируют ввести с 1 января 2023 года. Средний размер такого пособия на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения семьи.
https://crimea.ria.ru/20220922/ranenyy-politseyskiy-rasskazal-ob-atakakh-vsu-na-energodar-1124500748.html
https://crimea.ria.ru/20220922/dvoe-podrostkov-pogibli-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu--1124591082.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, общество, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Обмен военнопленными. Попытка теракта на нефтегазовом комплексе. Обстрел Донецка и жертвы среди мирного населения. Беспилотники над Крымом. Выплаты мобилизованным крымчанам и кредиты мобилизованных россиян. Повышение МРОТ и новые универсальные детские пособия для малообеспеченных семей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Возвращение из плена
В Россию в результате обмена пленными
с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, заявило в четверг МО РФ:
"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Все возвращенные из украинского плена доставлены в Россию и находятся в медучреждениях.
Попытка теракта пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
ФСБ предотвратила попытку диверсии
на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.
Обстрел Донецка
22 сентября украинские боевики обстреляли Крытый рынок в Ворошиловском районе Донецка. В результате обстрела погибли минимум шесть мирных жителей,
к этому моменту известно еще о шести раненых. Атакой ВСУ также уничтожен пассажирский автобус.
Беспилотники над Крымом
Украинские беспилотники сбиты
в трех районах Крыма, сообщил 22 сентября глава республики Сергей Аксенов. Он заверил, что ситуация в регионе полностью контролируется.
Выплаты мобилизованным крымчанам
Еще одно заявление главы Крыма коснулось выплат для мобилизованных.
"По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кредиты мобилизованных россиян
Мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул
. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал спикер парламента в своем Telegram-канале.
МРОТ и универсальные детские пособия
Минтруд предложил увеличить МРОТ
до 16 242 рублей и прожиточный минимум до 14 375 рублей. Соответствующие проекты законов поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Кроме того, для семей с низкими доходами разработали универсальное детское пособие
, которое планируют ввести с 1 января 2023 года. Средний размер такого пособия на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения семьи.