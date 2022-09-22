https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-sentyabrya-1124592322.html

Главные события и заявления дня: 22 сентября

Главные события и заявления дня: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Главные события и заявления дня: 22 сентября

Обмен военнопленными. Попытка теракта на нефтегазовом комплексе. Обстрел Донецка и жертвы среди мирного населения. Беспилотники над Крымом. Выплаты... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T22:26

2022-09-22T22:26

2022-09-22T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Обмен военнопленными. Попытка теракта на нефтегазовом комплексе. Обстрел Донецка и жертвы среди мирного населения. Беспилотники над Крымом. Выплаты мобилизованным крымчанам и кредиты мобилизованных россиян. Повышение МРОТ и новые универсальные детские пособия для малообеспеченных семей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возвращение из пленаВ Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, заявило в четверг МО РФ:Все возвращенные из украинского плена доставлены в Россию и находятся в медучреждениях.Попытка теракта пособников СБУ на нефтегазовом комплексеФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.Обстрел Донецка22 сентября украинские боевики обстреляли Крытый рынок в Ворошиловском районе Донецка. В результате обстрела погибли минимум шесть мирных жителей, к этому моменту известно еще о шести раненых. Атакой ВСУ также уничтожен пассажирский автобус. Беспилотники над КрымомУкраинские беспилотники сбиты в трех районах Крыма, сообщил 22 сентября глава республики Сергей Аксенов. Он заверил, что ситуация в регионе полностью контролируется.Выплаты мобилизованным крымчанамЕще одно заявление главы Крыма коснулось выплат для мобилизованных.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>Кредиты мобилизованных россиянМобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал спикер парламента в своем Telegram-канале.МРОТ и универсальные детские пособияМинтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей и прожиточный минимум до 14 375 рублей. Соответствующие проекты законов поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Кроме того, для семей с низкими доходами разработали универсальное детское пособие, которое планируют ввести с 1 января 2023 года. Средний размер такого пособия на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения семьи.

https://crimea.ria.ru/20220922/ranenyy-politseyskiy-rasskazal-ob-atakakh-vsu-na-energodar-1124500748.html

https://crimea.ria.ru/20220922/dvoe-podrostkov-pogibli-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu--1124591082.html

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

https://crimea.ria.ru/20220922/referendum-adresa-uchastkov-dlya-golosovaniya-v-krymu-1124587711.html

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