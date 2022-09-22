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ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе - РИА Новости Крым, 22.09.2022
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:50
2022-09-22T10:55
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости."В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – говорится в сообщении.По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Кроме того, силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор троим участников организованной преступной группы по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное. Их приговорили к лишению свободы от 13 до 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места предотвращения теракта на российском газопроводе
ФСБ после сообщения о предотвращении украинского теракта на трубопроводе публикует оперативное видео
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, видео
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.
2022-09-22T10:50
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ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе

ФСБ сорвала диверсию на нефтегазовом комплексе, которую готовил пособник СБУ

10:50 22.09.2022 (обновлено: 10:55 22.09.2022)
 
© ФСБ России ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса. Кадр из видео
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса. Кадр из видео
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – говорится в сообщении.
По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Кроме того, силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.
Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор троим участников организованной преступной группы по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное. Их приговорили к лишению свободы от 13 до 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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