https://crimea.ria.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-posobnikov-sbu-na-neftegazovom-komplekse-1124582889.html

ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе

ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе - РИА Новости Крым, 22.09.2022

ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе

ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T10:50

2022-09-22T10:50

2022-09-22T10:55

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости."В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – говорится в сообщении.По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Кроме того, силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор троим участников организованной преступной группы по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное. Их приговорили к лишению свободы от 13 до 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.

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2022

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Кадры с места предотвращения теракта на российском газопроводе ФСБ после сообщения о предотвращении украинского теракта на трубопроводе публикует оперативное видео 2022-09-22T10:50 true PT0M16S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, видео