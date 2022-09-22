https://crimea.ria.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-posobnikov-sbu-na-neftegazovom-komplekse-1124582889.html
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе - РИА Новости Крым, 22.09.2022
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:50
2022-09-22T10:50
2022-09-22T10:55
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124582965_2:0:1143:642_1920x0_80_0_0_2daa40a82325c78f64d9cf3866c8ee75.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости."В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – говорится в сообщении.По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Кроме того, силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор троим участников организованной преступной группы по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное. Их приговорили к лишению свободы от 13 до 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124582965_245:0:1101:642_1920x0_80_0_0_54a6102870571bb6f0000fdf009f02b6.png.webp
Кадры с места предотвращения теракта на российском газопроводе
ФСБ после сообщения о предотвращении украинского теракта на трубопроводе публикует оперативное видео
2022-09-22T10:50
true
PT0M16S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, видео
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.
2022-09-22T10:50
true
PT0M16S
ФСБ предотвратила теракт пособников СБУ на нефтегазовом комплексе
ФСБ сорвала диверсию на нефтегазовом комплексе, которую готовил пособник СБУ
10:50 22.09.2022 (обновлено: 10:55 22.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – говорится в сообщении.
По подозрению в диверсии задержан мужчина 1978 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ на Украине. Кроме того, силовики изъяли у него два самодельных взрывных устройства и средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места совершения подрыва. Вместе с тем, задержаны четверо российских граждан – пособники украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.
Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор
троим участников организованной преступной группы по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное. Их приговорили к лишению свободы от 13 до 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.