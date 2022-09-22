https://crimea.ria.ru/20220922/obstrel-donetska-pogibli-shest-chelovek-unichtozhen-avtobus-1124585462.html

Обстрел Донецка: погибли шесть человек, уничтожен автобус

Обстрел Донецка: погибли шесть человек, уничтожен автобус - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Обстрел Донецка: погибли шесть человек, уничтожен автобус

Как минимум шесть человек погибли при украинском обстреле Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка, еще шестеро получили ранения, в том числе ребенок 2008... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T13:19

2022-09-22T13:19

2022-09-22T13:43

донецкая народная республика (днр)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Как минимум шесть человек погибли при украинском обстреле Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка, еще шестеро получили ранения, в том числе ребенок 2008 года рождения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.По району было выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Власти города сообщили о прилете в районе городской администрации, а также о погибших и раненых в результате обстрела рынка."По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать", - написал он в своем Telegram-канале.В результате атаки ВСУ уничтожен пассажирский автобус. На месте работают спасательные службы. Данных о количестве пострадавших пока нет.По данным СЦКК, с 12:00 под обстрелами также находятся Кировский район, по которому выпущено пять снарядов калибром 155 мм, и Куйбышевский район.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220922/v-melitopole-proizoshel-terakt-est-postradavshie-1124583425.html

https://crimea.ria.ru/20220919/trinadtsat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-ploschadi-v-donetske-1124550709.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия, специальная военная операция рф на украине