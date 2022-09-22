https://crimea.ria.ru/20220922/v-rossii-uvelichat-mrot-i-prozhitochnyy-minimum-1124589772.html
В России увеличат МРОТ и прожиточный минимум
В России увеличат МРОТ и прожиточный минимум - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В России увеличат МРОТ и прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России. Об этом сообщила пресс-служба РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T17:08
2022-09-22T17:08
2022-09-22T17:08
соцзащита
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Министерство труда и социальной защиты предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В ведомстве напомнили, что прожиточный минимум рассчитывается по оценке нуждаемости и от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям."Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.Согласно плану ведомства, прожиточный минимум для трудоспособного населения должен составить 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, МРОТ рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад, и сейчас она требует коррекции.
https://crimea.ria.ru/20220922/dlya-semey-s-nizkimi-dokhodami-razrabotali-universalnoe-posobie-1124587927.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соцзащита, российская федерация (россия, рф), общество
В России увеличат МРОТ и прожиточный минимум
Минтруд предлагает увеличить МРОТ и прожиточный минимум в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Министерство труда и социальной защиты предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", — говорится в сообщении Минтруда.
В ведомстве напомнили, что прожиточный минимум рассчитывается по оценке нуждаемости и от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
"Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.
Согласно плану ведомства, прожиточный минимум для трудоспособного населения должен составить 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, МРОТ рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад, и сейчас она требует коррекции.