https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-predlozhili-vdvoe-uvelichit-mrot-1124132945.html
В России предложили вдвое увеличить МРОТ
В России предложили вдвое увеличить МРОТ - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В России предложили вдвое увеличить МРОТ
На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия". РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T11:01
2022-08-11T11:01
2022-08-11T11:01
общество
соцзащита
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия". Авторы законопроекта полагают, что такой шаг позволит нивелировать последствия инфляции и улучшить уровень жизни граждан, что поможет побороть теневую экономику, нарастить объемы производства, снизить социальную напряженность. Пересмотреть параметры минимального размера оплаты труда важно в момент подготовки бюджета на 2023 год, пишет издание со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Парламентарий напомнил, что МРОТ рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Сейчас она требует коррекции, отметил Нилов.
https://crimea.ria.ru/20220708/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-voennym-pensioneram-na-10--sovfed-1123791552.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, соцзащита, государственная дума рф, российская федерация (россия, рф)
В России предложили вдвое увеличить МРОТ
В Госдуме предложили удвоить минимальный размер оплаты труда