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В России предложили вдвое увеличить МРОТ - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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В России предложили вдвое увеличить МРОТ
В России предложили вдвое увеличить МРОТ - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В России предложили вдвое увеличить МРОТ
На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия". РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T11:01
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общество
соцзащита
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия". Авторы законопроекта полагают, что такой шаг позволит нивелировать последствия инфляции и улучшить уровень жизни граждан, что поможет побороть теневую экономику, нарастить объемы производства, снизить социальную напряженность. Пересмотреть параметры минимального размера оплаты труда важно в момент подготовки бюджета на 2023 год, пишет издание со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Парламентарий напомнил, что МРОТ рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Сейчас она требует коррекции, отметил Нилов.
https://crimea.ria.ru/20220708/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-voennym-pensioneram-na-10--sovfed-1123791552.html
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общество, соцзащита, государственная дума рф, российская федерация (россия, рф)
В России предложили вдвое увеличить МРОТ

В Госдуме предложили удвоить минимальный размер оплаты труда

11:01 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия".
Авторы законопроекта полагают, что такой шаг позволит нивелировать последствия инфляции и улучшить уровень жизни граждан, что поможет побороть теневую экономику, нарастить объемы производства, снизить социальную напряженность.

Сейчас величина МРОТ составляет 15 279 рублям, после увеличения сумма окажется равна 30 тысячам. Для реализации этой меры потребуется 1,16 трлн рублей.

Пересмотреть параметры минимального размера оплаты труда важно в момент подготовки бюджета на 2023 год, пишет издание со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Парламентарий напомнил, что МРОТ рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Сейчас она требует коррекции, отметил Нилов.
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