https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-predlozhili-vdvoe-uvelichit-mrot-1124132945.html

В России предложили вдвое увеличить МРОТ

В России предложили вдвое увеличить МРОТ - РИА Новости Крым, 11.08.2022

В России предложили вдвое увеличить МРОТ

На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия". РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T11:01

2022-08-11T11:01

2022-08-11T11:01

общество

соцзащита

государственная дума рф

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374330_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bbafe1d0f4e07735d358827f00a5f8a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. На рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда вдвое, пишут "Известия". Авторы законопроекта полагают, что такой шаг позволит нивелировать последствия инфляции и улучшить уровень жизни граждан, что поможет побороть теневую экономику, нарастить объемы производства, снизить социальную напряженность. Пересмотреть параметры минимального размера оплаты труда важно в момент подготовки бюджета на 2023 год, пишет издание со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Парламентарий напомнил, что МРОТ рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Сейчас она требует коррекции, отметил Нилов.

https://crimea.ria.ru/20220708/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-voennym-pensioneram-na-10--sovfed-1123791552.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, соцзащита, государственная дума рф, российская федерация (россия, рф)