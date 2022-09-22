https://crimea.ria.ru/20220922/v-trekh-rayonakh-kryma-sbili-bespilotniki-vsu-1124584097.html
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
Украинские беспилотники сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:35
2022-09-22T11:35
2022-09-22T11:42
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Севастополе взорвали водоплавающий дрон >>В Крыму, как и других приграничных областях, действует высокий уровень террористической опасности. Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>Утром 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html
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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
Аксенов: в трех районах Крыма сбиты беспилотники ВСУ
11:35 22.09.2022 (обновлено: 11:42 22.09.2022)