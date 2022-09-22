https://crimea.ria.ru/20220922/v-trekh-rayonakh-kryma-sbili-bespilotniki-vsu-1124584097.html

В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Украинские беспилотники сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T11:35

2022-09-22T11:35

2022-09-22T11:42

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

крым

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124584148_0:313:808:768_1920x0_80_0_0_183cca531c69d00c31368f55a234ffda.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Севастополе взорвали водоплавающий дрон >>В Крыму, как и других приграничных областях, действует высокий уровень террористической опасности. Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>Утром 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия