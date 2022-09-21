В Севастополе взорвали водоплавающий дрон

"Сегодня было очень много информации в социальных сетях, что Солдатский пляж временно был оцеплен и туда был прекращен допуск. Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, которую обследовали специалисты по таким объектам и взрывотехники. После того, как обследование было завершено — аппарат был уничтожен в море взрывом", — сообщил губернатор.