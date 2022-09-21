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В Севастополе взорвали водоплавающий дрон - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
В Севастополе взорвали водоплавающий дрон - РИА Новости Крым, 21.09.2022
В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
В море у севастопольского Солдатского пляжа взорвали водоплавающий беспилотник. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2022
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севастополь
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. В море у севастопольского Солдатского пляжа взорвали водоплавающий беспилотник. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, во время инцидента никто не пострадал."Все мероприятия были проведены своевременно. Специалисты делают выводы", — добавил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в августе Великобритания анонсировала передачу Киеву подводных беспилотников, для "разминирования подходов к портам Черного моря".
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев
В Севастополе взорвали водоплавающий дрон

Развожаев: в море у Севастополя взорвали водоплавающий беспилотник

17:10 21.09.2022 (обновлено: 17:23 21.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПатрулирование пляжа в Херсонской области
Патрулирование пляжа в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. В море у севастопольского Солдатского пляжа взорвали водоплавающий беспилотник. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня было очень много информации в социальных сетях, что Солдатский пляж временно был оцеплен и туда был прекращен допуск. Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, которую обследовали специалисты по таким объектам и взрывотехники. После того, как обследование было завершено — аппарат был уничтожен в море взрывом", — сообщил губернатор.

По его словам, во время инцидента никто не пострадал.
"Все мероприятия были проведены своевременно. Специалисты делают выводы", — добавил он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в августе Великобритания анонсировала передачу Киеву подводных беспилотников, для "разминирования подходов к портам Черного моря".
СевастопольПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Михаил Развожаев
 
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