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В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
В Севастополе взорвали водоплавающий дрон - РИА Новости Крым, 21.09.2022
В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
В море у севастопольского Солдатского пляжа взорвали водоплавающий беспилотник. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T17:10
2022-09-21T17:10
2022-09-21T17:23
севастополь
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. В море у севастопольского Солдатского пляжа взорвали водоплавающий беспилотник. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, во время инцидента никто не пострадал."Все мероприятия были проведены своевременно. Специалисты делают выводы", — добавил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в августе Великобритания анонсировала передачу Киеву подводных беспилотников, для "разминирования подходов к портам Черного моря".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев
В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
Развожаев: в море у Севастополя взорвали водоплавающий беспилотник
17:10 21.09.2022 (обновлено: 17:23 21.09.2022)