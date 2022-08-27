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Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
Украина получит подводные беспилотники от Великобритании для разминирования подходов к портам Черного моря. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T13:03
2022-08-27T13:03
черное море
украина
специальная военная операция рф на украине
великобритания
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Украина получит подводные беспилотники от Великобритании для разминирования подходов к портам Черного моря. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны Великобритании."Шесть автономных аппаратов будут направлены в эту страну, чтобы помочь с обнаружением мин вблизи побережья", — заявили в ведомстве, отметив, что в минировании прибрежных вод обвиняют Россию.Половину подводных аппаратов Украина получит из военных складов Великобритании, вторую часть — дозакажут у оборонных компаний. При этом отмечается, что подводные беспилотные аппараты обычно используются в работах по поиску полезных ископаемых.
https://crimea.ria.ru/20220524/rossiyskie-sapery-zavershili-razminirovanie-porta-v-mariupole-1123330449.html
черное море
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черное море, украина, специальная военная операция рф на украине, великобритания, всу (вооруженные силы украины)
Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства

Подводные беспилотники для разминирования передаст Украине Великобритания — Минобороны

13:03 27.08.2022
 
© Фото: pixabayМоре и волны
Море и волны
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Украина получит подводные беспилотники от Великобритании для разминирования подходов к портам Черного моря. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны Великобритании.
"Шесть автономных аппаратов будут направлены в эту страну, чтобы помочь с обнаружением мин вблизи побережья", — заявили в ведомстве, отметив, что в минировании прибрежных вод обвиняют Россию.
Половину подводных аппаратов Украина получит из военных складов Великобритании, вторую часть — дозакажут у оборонных компаний. При этом отмечается, что подводные беспилотные аппараты обычно используются в работах по поиску полезных ископаемых.
"Автономный аппарат спроектирован для использования в прибрежных условиях, эффективен на глубине до 100 м при работе по выявлению и идентификации мин. Десятки военнослужащих ВМС Украины будут обучены работе с дронами в ближайшие месяцы, с поставкой первой партии обучение уже началось", — говорится в заявлении.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:56
Российские саперы завершили разминирование порта в Мариуполе
 
Черное мореУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеВеликобританияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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