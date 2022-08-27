https://crimea.ria.ru/20220827/london-peredast-kievu-podvodnye-bespilotniki--minoborony-korolevstva-1124314623.html

Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства

Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства

Украина получит подводные беспилотники от Великобритании для разминирования подходов к портам Черного моря. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T13:03

2022-08-27T13:03

2022-08-27T13:03

черное море

украина

специальная военная операция рф на украине

великобритания

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Украина получит подводные беспилотники от Великобритании для разминирования подходов к портам Черного моря. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны Великобритании."Шесть автономных аппаратов будут направлены в эту страну, чтобы помочь с обнаружением мин вблизи побережья", — заявили в ведомстве, отметив, что в минировании прибрежных вод обвиняют Россию.Половину подводных аппаратов Украина получит из военных складов Великобритании, вторую часть — дозакажут у оборонных компаний. При этом отмечается, что подводные беспилотные аппараты обычно используются в работах по поиску полезных ископаемых.

https://crimea.ria.ru/20220524/rossiyskie-sapery-zavershili-razminirovanie-porta-v-mariupole-1123330449.html

черное море

украина

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, украина, специальная военная операция рф на украине, великобритания, всу (вооруженные силы украины)