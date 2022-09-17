https://crimea.ria.ru/20220917/vseobschaya-mobilizatsiya-i-novye-ugrozy-krymu-top-novostey-nedeli-1124535778.html

Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели

Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели

Ответ Кремля на вопрос о всеобщей мобилизации в России, обстрелы Белгородской области, новые угрозы Крыму со стороны ВСУ, потоп в Феодосии и возвращение лета... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T12:01

2022-09-17T12:01

2022-09-17T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Ответ Кремля на вопрос о всеобщей мобилизации в России, обстрелы Белгородской области, новые угрозы Крыму со стороны ВСУ, потоп в Феодосии и возвращение лета. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…слушали ПесковаВ настоящий момент о мобилизации в России речи не идет. Такое заявление на этой неделе сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Он также дал оценку критическим высказываниям по поводу проведения СВО, назвав их проявлением плюрализма, которое допустимо до тех пор, пока остается в рамках законодательства РФ и добавил, что "грань в этом вопросе весьма и весьма тонкая". При этом Песков подчеркнул, что Кремль видит консолидацию граждан вокруг решений президента РФ по специальной военной операции.…волновались за жителей Белгородской областиНа этой неделе украинские боевики ежедневно продолжали обстрелы территории Белгородской области РФ. 12 сентября один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевки. 13 сентября ВСУ обстреляли село Журавлевку, есть разрушения в школе и других зданиях. 14 числа при обстреле села Шелаево ранены два мирных жителя. В этот же день в течение нескольких часов обстреливали Красный Хутор. 15 сентября огонь был открыт по Нехотеевке, один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. 16 сентября один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела националистами города Валуйки.… верили экспертамУ Киева нет возможностей атаковать Крым – ни с моря, ни с суши. Такое мнение на этой неделе высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в ответ на заявление бывшего главнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который высказал уверенность, что сегодня у ВСУ "существует потенциал приблизиться к Крыму и разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций".По мнению Литовкина, подобными заявлениями спикеры США "стимулируют" Киев. Однако их не стоит рассматривать как команду, уже отданную Киеву из Вашингтона, или как что-то осуществимое, убежден эксперт.…сочувствовали феодосийцам13 сентября из-за сильных осадков в Феодосии затопило несколько улиц, на месте работали спасатели. Подтопленными оказались почти два десятка домовладений, а также магазины в цокольных этажах. В большинстве случаев последствия непогоды устранили к вечеру того же дня.По данным местной администрации, количество осадков, выпавших в городе за один раз, превысило месячную норму. В этой связи существующая система ливневой канализации не справилась с приемом такого объема дождевой воды.…ждали возвращение летаВ начале недели синоптики крымского гидрометцентра обрадовали жителей и гостей Крыма хорошим прогнозом на выходные: на полуостров идет потепление, заявили они.В субботу днем воздух прогреется до +27…32, В воскресенье ночью до +20, днем до +32 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, теплее всего море на ЮБК – в Ялте и Алуште. А вот Азовское море немного остыло – температура +20 градусов.

https://crimea.ria.ru/20220915/kadyrov-prizval-k-samomobilizatsii-v-rf-po-1000-dobrovoltsev-ot-regiona-1124512929.html

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https://crimea.ria.ru/20220911/kholodnyy-front-prineset-v-krym-livni-s-grozami-1124454609.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, общество