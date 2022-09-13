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Лето возвращается: в Крым идет жара
Лето возвращается: в Крым идет жара - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Лето возвращается: в Крым идет жара
В Крым идет потепление, на предстоящих выходных прогнозируется до +32 градусов тепла. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T18:45
2022-09-13T18:45
2022-09-13T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крым идет потепление, на предстоящих выходных прогнозируется до +32 градусов тепла. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В субботу температура воздуха в ночные часы составит +15…20 градусов, днем воздух прогреется до +27…32. При этом в течение дня ожидается переменная облачность и юго-западный ветер скоростью 12-17 м/с.В воскресенье также переменная облачность, без осадков. По прогнозам синоптиков, ночью до +20, днем до +32 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, теплее всего море на ЮБК – в Ялте и Алуште. А вот Азовское море немного остыло – температура +20 градусов.Также в гидрометцентре предупреждают, что до конца недели в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымская погода, крым, общество
Лето возвращается: в Крым идет жара
Крымский гидрометцентр: на полуостров возвращается 30-градусная жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крым идет потепление, на предстоящих выходных прогнозируется до +32 градусов тепла. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
В субботу температура воздуха в ночные часы составит +15…20 градусов, днем воздух прогреется до +27…32. При этом в течение дня ожидается переменная облачность и юго-западный ветер скоростью 12-17 м/с.
В воскресенье также переменная облачность, без осадков. По прогнозам синоптиков, ночью до +20, днем до +32 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, теплее всего море на ЮБК – в Ялте и Алуште. А вот Азовское море немного остыло – температура +20 градусов.
Также в гидрометцентре предупреждают, что до конца недели в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.