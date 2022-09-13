Рейтинг@Mail.ru
Лето возвращается: в Крым идет жара - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220913/leto-vozvraschaetsya-v-krym-idet-zhara-1124492821.html
Лето возвращается: в Крым идет жара
Лето возвращается: в Крым идет жара - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Лето возвращается: в Крым идет жара
В Крым идет потепление, на предстоящих выходных прогнозируется до +32 градусов тепла. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T18:45
2022-09-13T18:45
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119850966_0:68:1620:979_1920x0_80_0_0_f06b81965339c1b3bc371a90b4fa8960.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крым идет потепление, на предстоящих выходных прогнозируется до +32 градусов тепла. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В субботу температура воздуха в ночные часы составит +15…20 градусов, днем воздух прогреется до +27…32. При этом в течение дня ожидается переменная облачность и юго-западный ветер скоростью 12-17 м/с.В воскресенье также переменная облачность, без осадков. По прогнозам синоптиков, ночью до +20, днем до +32 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, теплее всего море на ЮБК – в Ялте и Алуште. А вот Азовское море немного остыло – температура +20 градусов.Также в гидрометцентре предупреждают, что до конца недели в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119850966_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3399c40ecc1c9ee51aa3ed46ba902ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, общество
Лето возвращается: в Крым идет жара

Крымский гидрометцентр: на полуостров возвращается 30-градусная жара

18:45 13.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крым идет потепление, на предстоящих выходных прогнозируется до +32 градусов тепла. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
В субботу температура воздуха в ночные часы составит +15…20 градусов, днем воздух прогреется до +27…32. При этом в течение дня ожидается переменная облачность и юго-западный ветер скоростью 12-17 м/с.
В воскресенье также переменная облачность, без осадков. По прогнозам синоптиков, ночью до +20, днем до +32 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, теплее всего море на ЮБК – в Ялте и Алуште. А вот Азовское море немного остыло – температура +20 градусов.
Также в гидрометцентре предупреждают, что до конца недели в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Крымская погодаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Лето возвращается: в Крым идет жара
18:37Захарова в двух словах объяснила фантазии Зеленского
18:13Отдых мечты: Крым в тройке самых желанных уголков России
18:10В Крыму новая отставка: по собственному желанию ушел глава района
18:03Феодосия ушла под воду — МЧС
18:00ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель
17:47Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
17:32Русский драматический театр в Вильнюсе переименуют
17:11Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма
17:02Отключение газа в Симферополе – график и адреса
16:04Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
15:33В Евпатории мопедист без прав сбил пенсионерку, испугался и уехал
14:29Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар
14:05В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
13:48Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
13:37Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве
13:24В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
13:19В центре Симферополя на неделю закрыли участок дороги
13:15Житель Алушты обокрал родную мать в особо крупном размере
13:10ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов
Лента новостейМолния