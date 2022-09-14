https://crimea.ria.ru/20220914/v-utonuvshey-feodosii-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-livnya-1124504670.html

В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня

В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня

В Феодосии из-за ливня подтопленными оказались почти два десятка домовладений, в большинстве случаев последствия непогоды устранены, сообщили РИА Новости Крым в РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T17:18

2022-09-14T17:18

2022-09-14T17:18

феодосия

погода

погода в крыму

происшествия

городская среда

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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ФЕОДОСИЯ, 14 сен - РИА новости Крым. В Феодосии из-за ливня подтопленными оказались почти два десятка домовладений, в большинстве случаев последствия непогоды устранены, сообщили РИА Новости Крым в администрации города.Сильный и продолжительный ливень обрушился на Феодосию накануне. В результате затопило несколько улиц, последствия непогоды ликвидировали спасатели."Вчера по линии ЕДДС поступило 24 заявки на оказание помощи в ликвидации подтоплений, большинство из них от хозяев частных домовладений, в некоторых случаях подтопленными оказались магазины в цокольных этажах. Для ликвидации аварийных ситуаций задействовали восемь бригад с мотопомпами. Работали сотрудники МЧС, работники муниципального предприятия "Городское благоустройство", специалисты филиала "Воды Крыма". Практически все последствия были ликвидированы. На сегодня остались случаи подтопления многоквартирных жилых домов. Управляющие компании продолжают устранения последствий в рабочем порядке", - рассказали в феодосийской мэрии."Это в первую очередь послужило причиной подтопления низменных участков дорог и объектов. Вторая причина — в начавшемся листопаде каштанов и платанов. Дождевой водой листва с газонов смывалась на дорогу и забивала ливнеприемники", - пояснили в местном управлении городского хозяйства и природопользования.Чтобы улучшить отток поверхностных вод через систему ливневок, местные власти запланировали до конца года обследовать их на предмет аварийных участков и несанкционированных врезок."В прошлом году была начата масштабная работа по расчистке и ремонту системы ливневой канализации, которая тянется вдоль улицы Федько. Она была вскрыта, расчищена от проросших корней деревьев и нанесенного ила, отремонтированы аварийные участки. В этом году, после окончательного завершения сезона, работа будет продолжена по другой стороне улицы — от остановки "Заготзерно" до реки Байбуга", - добавили в администрации.

https://crimea.ria.ru/20220913/feodosiya-ushla-pod-vodu--mchs-1124494702.html

феодосия

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