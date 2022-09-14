https://crimea.ria.ru/20220914/v-utonuvshey-feodosii-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-livnya-1124504670.html
В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня
В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня
В Феодосии из-за ливня подтопленными оказались почти два десятка домовладений, в большинстве случаев последствия непогоды устранены, сообщили РИА Новости Крым в РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T17:18
2022-09-14T17:18
2022-09-14T17:18
феодосия
погода
погода в крыму
происшествия
городская среда
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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ФЕОДОСИЯ, 14 сен - РИА новости Крым. В Феодосии из-за ливня подтопленными оказались почти два десятка домовладений, в большинстве случаев последствия непогоды устранены, сообщили РИА Новости Крым в администрации города.Сильный и продолжительный ливень обрушился на Феодосию накануне. В результате затопило несколько улиц, последствия непогоды ликвидировали спасатели."Вчера по линии ЕДДС поступило 24 заявки на оказание помощи в ликвидации подтоплений, большинство из них от хозяев частных домовладений, в некоторых случаях подтопленными оказались магазины в цокольных этажах. Для ликвидации аварийных ситуаций задействовали восемь бригад с мотопомпами. Работали сотрудники МЧС, работники муниципального предприятия "Городское благоустройство", специалисты филиала "Воды Крыма". Практически все последствия были ликвидированы. На сегодня остались случаи подтопления многоквартирных жилых домов. Управляющие компании продолжают устранения последствий в рабочем порядке", - рассказали в феодосийской мэрии."Это в первую очередь послужило причиной подтопления низменных участков дорог и объектов. Вторая причина — в начавшемся листопаде каштанов и платанов. Дождевой водой листва с газонов смывалась на дорогу и забивала ливнеприемники", - пояснили в местном управлении городского хозяйства и природопользования.Чтобы улучшить отток поверхностных вод через систему ливневок, местные власти запланировали до конца года обследовать их на предмет аварийных участков и несанкционированных врезок."В прошлом году была начата масштабная работа по расчистке и ремонту системы ливневой канализации, которая тянется вдоль улицы Федько. Она была вскрыта, расчищена от проросших корней деревьев и нанесенного ила, отремонтированы аварийные участки. В этом году, после окончательного завершения сезона, работа будет продолжена по другой стороне улицы — от остановки "Заготзерно" до реки Байбуга", - добавили в администрации.
https://crimea.ria.ru/20220913/feodosiya-ushla-pod-vodu--mchs-1124494702.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, погода, погода в крыму, происшествия, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня
В Феодосии "утонули" почти два десятка домов - последствия ливня еще устраняют
ФЕОДОСИЯ, 14 сен - РИА новости Крым.
В Феодосии из-за ливня подтопленными оказались почти два десятка домовладений, в большинстве случаев последствия непогоды устранены, сообщили РИА Новости Крым
в администрации города.
Сильный и продолжительный ливень обрушился на Феодосию накануне. В результате затопило несколько улиц, последствия непогоды ликвидировали спасатели.
"Вчера по линии ЕДДС поступило 24 заявки на оказание помощи в ликвидации подтоплений, большинство из них от хозяев частных домовладений, в некоторых случаях подтопленными оказались магазины в цокольных этажах. Для ликвидации аварийных ситуаций задействовали восемь бригад с мотопомпами. Работали сотрудники МЧС, работники муниципального предприятия "Городское благоустройство", специалисты филиала "Воды Крыма". Практически все последствия были ликвидированы. На сегодня остались случаи подтопления многоквартирных жилых домов. Управляющие компании продолжают устранения последствий в рабочем порядке", - рассказали в феодосийской мэрии.
По данным администрации, количество осадков, выпавших в городе за один раз, превысило месячную норму. В этой связи существующая система ливневой канализации не справилась с приемом такого объема дождевой воды.
"Это в первую очередь послужило причиной подтопления низменных участков дорог и объектов. Вторая причина — в начавшемся листопаде каштанов и платанов. Дождевой водой листва с газонов смывалась на дорогу и забивала ливнеприемники", - пояснили в местном управлении городского хозяйства и природопользования.
Чтобы улучшить отток поверхностных вод через систему ливневок, местные власти запланировали до конца года обследовать их на предмет аварийных участков и несанкционированных врезок.
"В прошлом году была начата масштабная работа по расчистке и ремонту системы ливневой канализации, которая тянется вдоль улицы Федько. Она была вскрыта, расчищена от проросших корней деревьев и нанесенного ила, отремонтированы аварийные участки. В этом году, после окончательного завершения сезона, работа будет продолжена по другой стороне улицы — от остановки "Заготзерно" до реки Байбуга", - добавили в администрации.