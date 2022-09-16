Рейтинг@Mail.ru
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220916/obstrel-goroda-valuyki-v-belgorodskoy-oblasti--est-pogibshiy-i-ranenye-1124520949.html
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые
Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T08:54
2022-09-16T08:54
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124520928_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ce8608474ab6c106ca6b866e449d721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал губернатор.Позже он сообщил, что подача электричества в соцобъекты и жилые дома восстановлена, за исключением улицы Школьной. В ближайшее время комиссия обойдет попавшую под обстрел территорию для оценки масштаба разрушений. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskom-rayone-gorit-azs-1124517495.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124520928_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c3adc8fa1617378a92a06f6447a97ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые

Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ города Валуйки погиб житель

08:54 16.09.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОсколки снарядов после обстрелов Белгородской области
Осколки снарядов после обстрелов Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал губернатор.
Пожар
Вчера, 19:03
ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС
Позже он сообщил, что подача электричества в соцобъекты и жилые дома восстановлена, за исключением улицы Школьной. В ближайшее время комиссия обойдет попавшую под обстрел территорию для оценки масштаба разрушений. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.
Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые
08:49Внезапно не только лосось: какая рыба самая полезная
08:33Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения
08:10Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады
07:56Сентябрь – тот же понедельник для начала новой жизни
07:34В школах введут единую общеобразовательную программу – что изменится
07:14Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке
05:10Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку
03:32Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире
00:01Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
22:02Главные события и заявления дня: 15 сентября
21:59Что делать при первых признаках простуды
21:18В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19
20:45Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве
20:19Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"
19:36В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ
19:31США ввели санкции против Кадырова
19:03ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС
18:55Россия и Узбекистан подписали декларацию о партнерстве между странами
Лента новостейМолния