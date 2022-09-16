https://crimea.ria.ru/20220916/obstrel-goroda-valuyki-v-belgorodskoy-oblasti--est-pogibshiy-i-ranenye-1124520949.html

Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые

Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые

Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T08:54

2022-09-16T08:54

2022-09-16T08:54

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал губернатор.Позже он сообщил, что подача электричества в соцобъекты и жилые дома восстановлена, за исключением улицы Школьной. В ближайшее время комиссия обойдет попавшую под обстрел территорию для оценки масштаба разрушений. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskom-rayone-gorit-azs-1124517495.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)