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Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые
Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T08:54
2022-09-16T08:54
2022-09-16T08:54
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал губернатор.Позже он сообщил, что подача электричества в соцобъекты и жилые дома восстановлена, за исключением улицы Школьной. В ближайшее время комиссия обойдет попавшую под обстрел территорию для оценки масштаба разрушений. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskom-rayone-gorit-azs-1124517495.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел города Валуйки в Белгородской области – есть погибший и раненые
Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ города Валуйки погиб житель
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал губернатор.
Позже он сообщил, что подача электричества в соцобъекты и жилые дома восстановлена, за исключением улицы Школьной. В ближайшее время комиссия обойдет попавшую под обстрел территорию для оценки масштаба разрушений. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.
Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС
и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.