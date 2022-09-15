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ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС
ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС - РИА Новости Крым, 15.09.2022
ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС
Украинские боевики в очередной раз обстреляли одно из приграничных сел Белгородской области, один из снарядов попал в АЗС, из-за чего произошел пожар. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T19:03
2022-09-15T19:03
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз обстреляли одно из приграничных сел Белгородской области, один из снарядов попал в АЗС, из-за чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации пострадавших нет. Как уточнил Гладков, АЗС давно не работает, топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место.Несколькими часами ранее ВСУ в очередной раз обстреляли село Красный Хутор Белгородской области, есть разрушения в частном секторе.
https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-vnov-atakuyut-belgorodskuyu-oblast--razrusheniya-v-14-domakh-1124516275.html
белгородская область
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС

Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородском районе, снаряд попал в АЗС

19:03 15.09.2022
 
 / Перейти в фотобанкПожар
Пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз обстреляли одно из приграничных сел Белгородской области, один из снарядов попал в АЗС, из-за чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации пострадавших нет. Как уточнил Гладков, АЗС давно не работает, топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место.
Несколькими часами ранее ВСУ в очередной раз обстреляли село Красный Хутор Белгородской области, есть разрушения в частном секторе.
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