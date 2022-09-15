Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-vnov-atakuyut-belgorodskuyu-oblast--razrusheniya-v-14-domakh-1124516275.html
ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах
ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах - РИА Новости Крым, 15.09.2022
ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах
Село Красный Хутор Белгородской области опять под огнем ВСУ, есть разрушения в частном секторе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T17:27
2022-09-15T17:27
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2918a486e4348775c0c69178013b950d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Село Красный Хутор Белгородской области опять под огнем ВСУ, есть разрушения в частном секторе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне украинские войска открыли огонь по Красному Хутору, в результате чего повреждены оказались три дома. Жертв и пострадавших нет. После происшествия местные жители выехали в безопасное место – кто к родственникам, кто в пункты временного размещения.
https://crimea.ria.ru/20220915/zakharova-razoblachila-ideyu-s-potolkom-tsen-i-nazvala-glavnuyu-mechtu-ssha-1124515799.html
белгородская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_10343528dfb457451bcf5dd34ec605a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина
ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах

Село Красный Хутор Белгородской области опять под огнем ВСУ, разрушения в 14 домах

17:27 15.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Село Красный Хутор Белгородской области опять под огнем ВСУ, есть разрушения в частном секторе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района. По докладу главы поселения новые разрушения есть в 14 домовладениях. Предварительно пострадавших нет. Жители улиц, проходящих вдоль границы, еще вчера были отселены", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне украинские войска открыли огонь по Красному Хутору, в результате чего повреждены оказались три дома. Жертв и пострадавших нет. После происшествия местные жители выехали в безопасное место – кто к родственникам, кто в пункты временного размещения.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
16:48
Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
17:55Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
17:29Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО
17:27ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах
16:48Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США
16:19В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек
16:10Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
16:05В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО
15:51В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
15:16Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце
15:01МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
14:50В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины
14:19В Севастополе завершился купальный сезон
14:07В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки
13:56ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях — МО
13:40ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
13:39Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"
13:33В Крыму осудили организаторов азартных игр
13:25Когда в Севастополе откроют музей им. Крошицкого
13:15Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
Лента новостейМолния