https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-vnov-atakuyut-belgorodskuyu-oblast--razrusheniya-v-14-domakh-1124516275.html

ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах

ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах - РИА Новости Крым, 15.09.2022

ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах

Село Красный Хутор Белгородской области опять под огнем ВСУ, есть разрушения в частном секторе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T17:27

2022-09-15T17:27

2022-09-15T17:27

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Село Красный Хутор Белгородской области опять под огнем ВСУ, есть разрушения в частном секторе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне украинские войска открыли огонь по Красному Хутору, в результате чего повреждены оказались три дома. Жертв и пострадавших нет. После происшествия местные жители выехали в безопасное место – кто к родственникам, кто в пункты временного размещения.

https://crimea.ria.ru/20220915/zakharova-razoblachila-ideyu-s-potolkom-tsen-i-nazvala-glavnuyu-mechtu-ssha-1124515799.html

белгородская область

украина

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2022

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина