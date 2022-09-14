https://crimea.ria.ru/20220914/obstrely-krasnogo-khutora-prodolzhayutsya---gladkov-1124505159.html

Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков

Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков

ВСУ обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T17:25

2022-09-14T17:25

2022-09-14T17:26

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, сейчас часть местных жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым. Оперативные службы, поселковая администрация и администрация района находятся на месте и организуют вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.Обстрел Красного Хутора начался несколько часов назад. Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия