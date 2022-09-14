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Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков
Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков
ВСУ обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T17:25
2022-09-14T17:26
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, сейчас часть местных жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым. Оперативные службы, поселковая администрация и администрация района находятся на месте и организуют вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.Обстрел Красного Хутора начался несколько часов назад. Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков

Гладков: ВСУ продолжают обстреливать Красный Хутор в Белгородской области

17:25 14.09.2022 (обновлено: 17:26 14.09.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультаты обстрела ВСУ села Красный хутор Белгородской области
Результаты обстрела ВСУ села Красный хутор Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают обстреливать территорию села Красный Хутор. Выехал на место. Жертв и пострадавших нет. Разрушения есть в трех домовладениях", - написал губернатор в своем Telegram- канале.
По его словам, сейчас часть местных жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым. Оперативные службы, поселковая администрация и администрация района находятся на месте и организуют вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЖители выезжают из села Красный хутор после обстрелов со стороны Украины
Жители выезжают из села Красный хутор после обстрелов со стороны Украины
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Жители выезжают из села Красный хутор после обстрелов со стороны Украины
Обстрел Красного Хутора начался несколько часов назад. Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.
До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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