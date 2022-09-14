https://crimea.ria.ru/20220914/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-zhiteli-1124496499.html

Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители

Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители

Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T06:25

2022-09-14T06:25

2022-09-14T06:33

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков..Глава области уточнил, что ранения легкие, медицинская помощь жителям региона оперативно оказана и они отправлены на амбулаторное лечение домой.В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры >>Ранее в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220913/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1124488271.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)