https://crimea.ria.ru/20220914/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-zhiteli-1124496499.html
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T06:25
2022-09-14T06:25
2022-09-14T06:33
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков..Глава области уточнил, что ранения легкие, медицинская помощь жителям региона оперативно оказана и они отправлены на амбулаторное лечение домой.В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры >>Ранее в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220913/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1124488271.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
При атаке ВСУ по Белгородской области ранены два мирных жителя
06:25 14.09.2022 (обновлено: 06:33 14.09.2022)