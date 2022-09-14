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Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T06:25
2022-09-14T06:33
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков..Глава области уточнил, что ранения легкие, медицинская помощь жителям региона оперативно оказана и они отправлены на амбулаторное лечение домой.В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры &gt;&gt;Ранее в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220913/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1124488271.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители

При атаке ВСУ по Белгородской области ранены два мирных жителя

06:25 14.09.2022 (обновлено: 06:33 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков..
"Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие - двое мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава области уточнил, что ранения легкие, медицинская помощь жителям региона оперативно оказана и они отправлены на амбулаторное лечение домой.
В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры >>
Ранее в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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