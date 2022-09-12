https://crimea.ria.ru/20220912/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--est-pogibshiy-i-ranenye-1124482809.html

Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые

Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые

Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T17:38

2022-09-12T17:38

2022-09-12T18:26

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В понедельник днем украинские войска атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка. Людей оперативно начали вывозить в безопасное место, однако без жертв не обошлось. По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи. "Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - заключил он.Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения.Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-obstrelyali-pogranichnyy-punkt-v-belgorodskoy-oblasti-1124478970.html

https://crimea.ria.ru/20220831/vzryvy-v-belgorode--srabotala-sistema-pvo-1124349239.html

белгородская область

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия