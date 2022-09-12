Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
При атаке на село в Белгородской области погибла женщина, еще четверо ранены
17:38 12.09.2022 (обновлено: 18:26 12.09.2022)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник днем украинские войска атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка. Людей оперативно начали вывозить в безопасное место, однако без жертв не обошлось.
"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.
"Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - заключил он.
Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения.
Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
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