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Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T17:38
2022-09-12T18:26
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В понедельник днем украинские войска атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка. Людей оперативно начали вывозить в безопасное место, однако без жертв не обошлось. По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи. "Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - заключил он.Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения.Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-obstrelyali-pogranichnyy-punkt-v-belgorodskoy-oblasti-1124478970.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые

При атаке на село в Белгородской области погибла женщина, еще четверо ранены

17:38 12.09.2022 (обновлено: 18:26 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник днем украинские войска атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка. Людей оперативно начали вывозить в безопасное место, однако без жертв не обошлось.
"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Село в Белгородской области после обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
14:07
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области
По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.
"Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - заключил он.
Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения.
Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
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