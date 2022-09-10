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В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева
В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева
Мобильные пункты питания и обогрева, доставка еды и воды организованы для беженцев их Харьковской области у пропускного пункта Логачевка Белгородской области... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T19:01
2022-09-10T19:01
белгородская область
украина
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Мобильные пункты питания и обогрева, доставка еды и воды организованы для беженцев их Харьковской области у пропускного пункта Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. По его словам, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. На помощь людям приехали волонтеры сводного отряда, они помогают прибывшим в регистрации, размещении, обеспечивают питанием, заправляют машины для дальнейшего передвижения по территории РФ.По словам Гладкова, у пункта пропуска Логачевка скопилась большая очередь из машин с беженцами из Украины. Он также добавил, что лично выезжает на место и планирует также осмотреть пункт пропуска в Шебекино.В субботу ВСУ продолжили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных, как и другие ранее освобожденные населенные пункты. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, обстановка в районе тяжелая, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ много пострадавших и жертв среди мирного населения, большие инфраструктурные разрушения.В четверг, 8 сентября, власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-belgorod-massovo-pribyvayut-bezhentsy-im-na-pomosch-priekhali-volontery-1124466069.html
https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html
https://crimea.ria.ru/20220910/minoborony-peregruppiruet-voyska-v-rayonakh-balaklei-i-izyuma-1124466222.html
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белгородская область, украина, общество, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева

На границе Белгородской области работают пункты питания и обогрева для беженцев из Украины

19:01 10.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Мобильные пункты питания и обогрева, доставка еды и воды организованы для беженцев их Харьковской области у пропускного пункта Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. По его словам, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. На помощь людям приехали волонтеры сводного отряда, они помогают прибывшим в регистрации, размещении, обеспечивают питанием, заправляют машины для дальнейшего передвижения по территории РФ.
На пункте по приёму беженцев из Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
17:01
В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры
По словам Гладкова, у пункта пропуска Логачевка скопилась большая очередь из машин с беженцами из Украины.
"Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что лично выезжает на место и планирует также осмотреть пункт пропуска в Шебекино.
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Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
В субботу ВСУ продолжили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных, как и другие ранее освобожденные населенные пункты. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, обстановка в районе тяжелая, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ много пострадавших и жертв среди мирного населения, большие инфраструктурные разрушения.
В четверг, 8 сентября, власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.
Минобороны РФ перебрасывает войска и технику на харьковское направление
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