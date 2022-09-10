В Белгородской области для беженцев развернули пункты питания и обогрева
На границе Белгородской области работают пункты питания и обогрева для беженцев из Украины
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт временного размещения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Мобильные пункты питания и обогрева, доставка еды и воды организованы для беженцев их Харьковской области у пропускного пункта Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. По его словам, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. На помощь людям приехали волонтеры сводного отряда, они помогают прибывшим в регистрации, размещении, обеспечивают питанием, заправляют машины для дальнейшего передвижения по территории РФ.
По словам Гладкова, у пункта пропуска Логачевка скопилась большая очередь из машин с беженцами из Украины.
"Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что лично выезжает на место и планирует также осмотреть пункт пропуска в Шебекино.
В субботу ВСУ продолжили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных, как и другие ранее освобожденные населенные пункты. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, обстановка в районе тяжелая, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ много пострадавших и жертв среди мирного населения, большие инфраструктурные разрушения.
В четверг, 8 сентября, власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.